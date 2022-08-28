В пятницу днем, 26 августа, в Риге, небрежный водитель, не соблюдая дистанцию и разрешенную скорость движения, совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Небрежный водитель попал в аварию и скрылся с места происшествия
Около 13:00 на улице Саласпилс произошло столкновение нескольких автомобилей. Водитель легкового автомобиля хотел въехать во двор многоквартирного дома и повернул налево. За ним ехало несколько автомобилей, и один из их водителей, Янис, рассказывает об этом моменте: один из водителей, ехавших в колонне, не затормозил.
Водитель Mitsubishi Янис говорит, что погода, как обычно в таких случаях, была солнечная, жаркая.
В результате столкновения автомобилей пострадал один мужчина, которому повредило руку. Медики оказали ему помощь на месте. Травмы несерьезные, но эмоциональный шок был глубоким.
У микроавтобуса Opel, которым управлял этот мужчина, разбито лобовое стекло. Это связано с тем, что в момент удара сработала подушка безопасности, и водитель попытался заблокировать удар в голову локтем.
Янис настроен скептически и считает, что водитель вишневого автомобиля, который стал причиной столкновения, скорее всего, не будет наказан.
Видео: сюжет Degpunktā на латышском языке
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