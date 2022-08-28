Видео ⟩ Небрежный водитель попал в аварию и скрылся с места происшествия

Около 13:00 на улице Саласпилс произошло столкновение нескольких автомобилей. Водитель легкового автомобиля хотел въехать во двор многоквартирного дома и повернул налево. За ним ехало несколько автомобилей, и один из их водителей, Янис, рассказывает об этом моменте: один из водителей, ехавших в колонне, не затормозил.

Водитель Mitsubishi Янис говорит, что погода, как обычно в таких случаях, была солнечная, жаркая.

В результате столкновения автомобилей пострадал один мужчина, которому повредило руку. Медики оказали ему помощь на месте. Травмы несерьезные, но эмоциональный шок был глубоким.

У микроавтобуса Opel, которым управлял этот мужчина, разбито лобовое стекло. Это связано с тем, что в момент удара сработала подушка безопасности, и водитель попытался заблокировать удар в голову локтем.

Янис настроен скептически и считает, что водитель вишневого автомобиля, который стал причиной столкновения, скорее всего, не будет наказан.

Видео: сюжет Degpunktā на латышском языке