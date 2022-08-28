Фото ⟩ Буддийские статуи, немецкие корабли и следы динозавров. Самые интересные объекты, найденные на дне пересохших рек и озер

Имеющийся судоходный путь в районе Прахово теперь сократился до 100 метров, хотя в обычное время он был вдвое шире.

Следы динозавров

Следы динозавров возрастом 113 миллионов лет сохранились в русле реки в парке долины динозавров в Техасе. До сих пор они были покрыты водой и отложениями.

Этим летом из-за засухи уровень воды в парке упал, что позволило посетителям увидеть исторические следы рептилий.

Фото: AFP/Scanpix

Руководитель парка сказал, что сотрудники, проработавшие на объекте более 10 лет, никогда не видели так четко следы.

"Вы не найдете ничего подобного нигде в мире. Вы можете разглядеть пальцы ног и ногти. Вы даже можете увидеть, куда они соскользнули во время бега", - сказал он.

Таинственный камень

The Guardian сообщает, что низкий уровень воды на Эльбе в Чешской Республике выявил сообщение, написанное на немецком языке: "Wenn du mich siehst, dann weine".

Фраза переводится как "Если увидишь меня, плачь". Фраза была написана как предупреждение о голоде для будущих поколений. Этот конкретный камень был найден недалеко от города Дечин, расположенного в северной части Чехии.

Подобные надписи встречаются не впервые за последние годы. Говорят, что во время засухи и жары в 2018 году в Дечине видели камень, и по всему региону есть много камней с подобными сообщениями.

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