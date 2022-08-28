Последний жаркий день этого лета: синоптики о погоде в понедельник

Ночью температура снизится до +11...+17 градусов, местами на побережье - до +19 градусов.

В понедельник днем увеличится облачность, во второй половине дня и вечером на западе и в центральной части страны ожидаются дожди и грозы, местами - грозовые ливни с сильными порывами ветра и градом.

Температура воздуха составит +25...+30 градусов, на побережье Курземе - +22 градуса.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, вечером возможна гроза. Температура воздуха ночью составит до +19 градусов в центре города и +14...+17 градусов в пригородах, а днем воздух прогреется до +28 градусов.

Как сообщалось, на следующей неделе станет намного прохладнее и прогнозируется, что в Латвии наступит метеорологическая осень.