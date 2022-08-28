В понедельник, 29 августа, жара в Латвии понемногу начнет спадать, но еще в последний раз в этом году температура воздуха может достичь +30 градусов, прогнозируют синоптики.
Последний жаркий день этого лета: синоптики о погоде в понедельник
Ночью температура снизится до +11...+17 градусов, местами на побережье - до +19 градусов.
В понедельник днем увеличится облачность, во второй половине дня и вечером на западе и в центральной части страны ожидаются дожди и грозы, местами - грозовые ливни с сильными порывами ветра и градом.
Температура воздуха составит +25...+30 градусов, на побережье Курземе - +22 градуса.
В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, вечером возможна гроза. Температура воздуха ночью составит до +19 градусов в центре города и +14...+17 градусов в пригородах, а днем воздух прогреется до +28 градусов.
Как сообщалось, на следующей неделе станет намного прохладнее и прогнозируется, что в Латвии наступит метеорологическая осень.
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