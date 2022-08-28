Возможно, понедельник станет последним жарким днем 2022 года

Возможно, столь теплая погода ожидается в Латвии в последний раз в 2022 году, сообщает агентство LETA.

Облачность увеличится, в Курземе ожидается дождь. Местами в Курземе, а вечером, возможно, и в других районах страны ожидается очень сильный дождь и гроза, возможен град и сильные порывы ветра.

Преимущественно сохранится слабый ветер и безветрие.

В Риге облаков станет больше, вечером возможны дождь и гроза. Будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха повысится до +28 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на большей части страны объявил желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.