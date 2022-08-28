В понедельник температура воздуха в Латвии поднимется до +25...+30 градусов, но на большей части Курземе не будет теплее +22...+25 градусов, прогнозируют синоптики.
Возможно, понедельник станет последним жарким днем 2022 года
Возможно, понедельник станет последним жарким днем 2022 года
Возможно, столь теплая погода ожидается в Латвии в последний раз в 2022 году, сообщает агентство LETA.
Облачность увеличится, в Курземе ожидается дождь. Местами в Курземе, а вечером, возможно, и в других районах страны ожидается очень сильный дождь и гроза, возможен град и сильные порывы ветра.
Преимущественно сохранится слабый ветер и безветрие.
В Риге облаков станет больше, вечером возможны дождь и гроза. Будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха повысится до +28 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на большей части страны объявил желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.
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