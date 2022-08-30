Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 26-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ 7 голов "Валмиеры" и отставка Калинина
26-й тур чемпионата Латвии по футболу начался с сокрушительной победы "Валмиеры" над "Супер Новой" со счётом 7:0. Голами в составе хозяев отметились Дайсуке Йокота, Камило Мена, Лука Силагадзе, Хорхе Тейшейра и Раймонд Кроллис, который оформил хет-трик.
Отметим, что 20-летний Кроллис в текущем сезоне забил уже 18 голов и единолично возглавляет список лучших бомбардиров, опережая ближайшего преследователя Андрея Илича из РФШ на 4 мяча.
Очередная неудача постигла "Метту", которая на выезде уступила "Даугавпилсу" - 2:3. Рижане после голов Бруно Мелниса и Мохамета Корреа к 23-й минуте вели со счётом 2:0, но затем "Даугавпилс" не только сравнял, но и вырвал победу, прервал семиматчевую серию из поражений. Голами в составе хозяев отметились Родолфо Граззиани и Валерий Лизунов, оформивший дубль.
Добавим, что после этого матча главный тренер "Даугавпилса" Андрей Калинин объявил об отставке.
Победы добилась также "Рига", который на своём поле принимала "Тукумс" - 3:1. Голами в составе столичной команды отличились Габриэль Рамос и Марсело Торрес, оформивший дубль. Единственный гол за "Тукумс" провёл Икуто Гоми.
В последнем матче воскресенья "Спартак" в Юрмале потерпел минимальное поражение от "Ауды" - 0:1. Единственный гол на 53-й минуте забил Георгий Минчев.
Заключительный матч 26-го тура принёс зрителям победу РФШ над "Лиепаей" со счётом 2:1. Счёт в матче на 32-й минуте открыл Андрей Илич, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника. На 71-й минуте "Лиепая" сумела сравнять благодаря голу португальца Инасиу Мигела, для которого этот гол стал первым за новый клуб. Точку в матче на 85-й минуте поставил Илич, который реализовал 11-метровый удар.
Отметим, что РФШ продолжает выступление в трёх турнирах - "Вирслиге", Кубке Латвии и Лиге конференций.
После 26 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 64 очка. На втором месте располагается "Рига" (59), а замыкает тройку лучших РФШ (56). Далее идут "Лиепая" (50), "Ауда" (41), "Даугавпилс" (27), "Тукумс" (23), "Спартак" (18), "Супер Нова" (17) и "Метта" (15).
В 27-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 3-5 сентября, "Спартак" на своём поле сыграет с "Тукумсом", "Валмиера" с "Лиепаей", "Супер Нова" с "Меттой", РФШ с "Ригой", а "Ауда" с "Даугавпилсом".
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