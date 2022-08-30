ВИДЕО ⟩ 7 голов "Валмиеры" и отставка Калинина

В последнем матче воскресенья "Спартак" в Юрмале потерпел минимальное поражение от "Ауды" - 0:1. Единственный гол на 53-й минуте забил Георгий Минчев.

Заключительный матч 26-го тура принёс зрителям победу РФШ над "Лиепаей" со счётом 2:1. Счёт в матче на 32-й минуте открыл Андрей Илич, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника. На 71-й минуте "Лиепая" сумела сравнять благодаря голу португальца Инасиу Мигела, для которого этот гол стал первым за новый клуб. Точку в матче на 85-й минуте поставил Илич, который реализовал 11-метровый удар.

Отметим, что РФШ продолжает выступление в трёх турнирах - "Вирслиге", Кубке Латвии и Лиге конференций.

После 26 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 64 очка. На втором месте располагается "Рига" (59), а замыкает тройку лучших РФШ (56). Далее идут "Лиепая" (50), "Ауда" (41), "Даугавпилс" (27), "Тукумс" (23), "Спартак" (18), "Супер Нова" (17) и "Метта" (15).

В 27-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 3-5 сентября, "Спартак" на своём поле сыграет с "Тукумсом", "Валмиера" с "Лиепаей", "Супер Нова" с "Меттой", РФШ с "Ригой", а "Ауда" с "Даугавпилсом".