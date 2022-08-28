Есть несколько способов, с помощью которых предприниматели пытаются обойти санкции, наложенные на Россию и Беларусь. Большинство сообщений, поступающих в Службу финансовой разведки, связаны с перемещением товаров через границу. Передача De Facto сообщает, что предприниматели как меняют коды товаров, так и указывают в сделках, например, Казахстан и другие страны-посредники, на которые не наложены санкции.
Как предприниматели обходят санкции против России?
В Терехово в четверг, 25 августа, около 500 грузовиков выстроились в очередь на пересечение границы в направлении Москвы. Торговля с Россией полностью не запрещена, но отправляемые грузы теперь гораздо тщательнее проверяются таможней.
Среди наиболее классических методов попытки обойти санкции следует упомянуть указание таможенных кодов, отличных от тех, что должны быть задекларированы в действительности. Например, древесину нельзя ввозить в Евросоюз, а вот деревянные конструкции можно. Недавно кто-то пытался выдать привезенные из Беларуси старые шпалы и гвозди за строительные конструкции.
В другой партии бутылки из-под алкоголя в форме скрипки назвали кухонной утварью.
Также были попытки ввозить в Латвию гранулы, поменяв коды.
В четверг в Терехово второй раз за неделю поймали водителя, пытавшегося перевезти в Россию спортивные тренажеры. Их стоимость превышает 300 евро, поэтому это считается предметом роскоши, который нельзя ввозить в Россию.
В таможенном ангаре в Терехово также стоят несколько душевых кабин. Они тоже были изъяты как предметы роскоши.
Кроме предметов роскоши в Россию нельзя ввозить растения, химикаты, бумагу, машины, электрооборудование, двигатели и другие вещи. Из России нельзя ввозить древесину, спирт, удобрения, изделия из стекла, шины, двигатели, золото и, начиная с этого месяца, уголь. Нефтепродукты разрешено перевозить по уже заключенным контрактам до декабря и даже февраля.
До этой недели таможня зафиксировала 1339 возможных нарушений предпринимателями санкций, введенных в отношении России и Беларуси. СГД возбудила 32 уголовных дела.
Бывали и случаи, когда товары, согласно документам, поданным в латвийскую таможню, предназначались, например, для Казахстана, а на самом деле их везли на российский рынок.
Нормунд Круминьш, глава Латвийской ассоциации логистики, говорит, что новости из российского информационного пространства свидетельствуют о том, что многие западные бренды, покинувшие Россию сразу после начала войны, вернулись на полки российских магазинов. А Казахстан выделяется как одна из стран, которую Россия может использовать для обхода санкций. Обе страны находятся в одном таможенном союзе.
"Российской компании несложно учредить компанию в Казахстане, которая закупает товары у легального дилера, а дальше, так как это таможенный союз, внутренних границ в принципе не существует, и дальше эти товары появляются на полках России. Является ли это обходом санкций, должны решать те, кто разрабатывал законодательство, но в любом случае такая система сейчас работает", - говорит Круминьш.
Статистика Latvijas dzelzceļš показывает, что доля казахстанских грузов в железнодорожных перевозках значительно увеличилась - с 0,4% в прошлом году до 25% в этом году. В основном именно уголь из Казахстана заменяет российский уголь, но очевидно, что если бы этот поток был не выгоден России, его бы уже закрыли.
В июне в интервью кремлевскому каналу "Россия 24" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не скрывал, что казахстанцы сейчас ходят по лезвию ножа: они выполняют заключенные с Россией соглашения о сотрудничестве, соблюдая при этом западные санкции.
"Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать. Тем более что к нам поступают сообщения о том, что в случае нарушения санкций последуют вторичные санкции Запада против нашей экономики. Так что идет сложная, тонкая работа. Но, подчеркну, мы продолжаем сотрудничать с правительством России, я бы даже сказал, в интенсивном темпе, достигаем необходимых договоренностей и не нарушаем санкции", - сказал Токаев.
"Не вся торговля с Казахстаном и другими странами, которая увеличилась, автоматически будет означать обход санкций. Это показатель", - говорит заместитель начальника отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки (FID) Паулис Ильенков.
Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Сербия, Турция и страны Африки, которые также не вводили санкции против России, упоминаются FID как юрисдикции, в которые и из которых увеличился объем платежей с момента введения санкций. FID в сотрудничестве с другими учреждениями и крупнейшими банками собрал наиболее типичные случаи, которые могут сигнализировать об обходе санкций. Например, что лица из Латвии проявляют интерес к открытию счетов в тех странах, которые не присоединяются к санкциям.
Большинство сообщений о возможном уклонении от санкций, поступивших в FID, касаются непосредственно перемещения запрещенных товаров через границу, а не сделок лиц из санкционного списка, хотя и такие есть. В следственные органы поступило около 20 таких сообщений.
В Службе государственной безопасности возбуждены два уголовных дела, но более подробной информации о них служба не предоставила.
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