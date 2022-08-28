Как предприниматели обходят санкции против России?

"Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать. Тем более что к нам поступают сообщения о том, что в случае нарушения санкций последуют вторичные санкции Запада против нашей экономики. Так что идет сложная, тонкая работа. Но, подчеркну, мы продолжаем сотрудничать с правительством России, я бы даже сказал, в интенсивном темпе, достигаем необходимых договоренностей и не нарушаем санкции", - сказал Токаев.

"Не вся торговля с Казахстаном и другими странами, которая увеличилась, автоматически будет означать обход санкций. Это показатель", - говорит заместитель начальника отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки (FID) Паулис Ильенков.

Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Сербия, Турция и страны Африки, которые также не вводили санкции против России, упоминаются FID как юрисдикции, в которые и из которых увеличился объем платежей с момента введения санкций. FID в сотрудничестве с другими учреждениями и крупнейшими банками собрал наиболее типичные случаи, которые могут сигнализировать об обходе санкций. Например, что лица из Латвии проявляют интерес к открытию счетов в тех странах, которые не присоединяются к санкциям.

Большинство сообщений о возможном уклонении от санкций, поступивших в FID, касаются непосредственно перемещения запрещенных товаров через границу, а не сделок лиц из санкционного списка, хотя и такие есть. В следственные органы поступило около 20 таких сообщений.

В Службе государственной безопасности возбуждены два уголовных дела, но более подробной информации о них служба не предоставила.