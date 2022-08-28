"Люди едут домой. Туда, где бомбят". Почему украинцы готовы возвращаться в горячие точки

"Очевидцы говорят, он был в машине, было прямое попадание из танка. Это случилось на первых днях под Волновахой, на первой линии", - рассказывает она.

Лене прислали две похоронки, но тела не нашли. Говорят, оно могло остаться на оккупированной территории, забрать нельзя. А пока нет тела, нет доказательств смерти. "Ну мало ли, может выжил, может, контузило, может, в плену где-то", - говорит она.

Так как тело не нашли, Лена не может получить помощь от государства, которая обычно полагается семьям погибших военных. Несмотря даже на две похоронки. Но и уехать из Украины она не может, потому что надежда на то, что муж жив, все еще есть.

Вернуться домой она не может тем более - для российских военных, которые могут занять ее родные места в любой момент, она "своей" не станет по определению. "Они и так людей… а если семья военных, то совсем беда может быть", - рассуждает Лена.

Но и во Львове она себя "своей" не чувствует. В качестве причин ей указывали на, что не говорит на украинском. "Но при чем тут мой язык? Мой муж воевал за Украину, они там все вместе были. Там никогда никто не гнобил", - говорит Лена.