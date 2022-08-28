Подходят к концу последние жаркие выходные этого лета. Сегодня было самое жаркое 28 августа в истории Латвии. Рассказываем о главном за воскресенье.
Главное за 28 августа ⟩ Температурный рекорд, осушение пруда в Пардаугаве и беззвучная гроза в Эстонии
Новости Латвии:
В воскресенье, 28 августа, до 14:00 самая высокая температура воздуха в Латвии была +31,5 градуса в Руцаве, и это новый национальный рекорд на 28 августа, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прокуратура предъявила гражданину Латвии обвинение в содействии сбору финансовых средств и других материальных ценностей с целью передачи их военнослужащим вооруженных сил России, участвующим в войне в Украине.
Из пруда возле павшего в четверг, 25 августа, обелиска в Пардаугаве откачали воду, сообщает агентство LETA в воскресенье, 28 августа.
Бюджетными приоритетами партии "Консервативные" после выборов в 14-й Сейм будут образование, благосостояние, поддержка семей и инфраструктура, сказал в интервью агентству LETA кандидат "Консервативных" в премьер-министры, министр юстиции Янис Борданс.
Учитывая, что Беларусь поддерживает начатую Россией войну в Украине, Латвия планирует расторгнуть с ней соглашение о приграничном сотрудничестве.
С 21 сентября новым потолком стоимости электроэнергии станет 5000 евро за мегаватт-час, сообщила энергетическая биржа Nord Pool.
В субботу вечером, 27 августа, из здания на Андрейостас в Риге из-за пожара эвакуировали 600 человек, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В субботу, 27 августа, в Юрмале прошел традиционный праздник микрорайона Каугури. Среди выступавших на вечернем концерте были Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис.
82-летний Эммануил Виторган отметил трехлетие младшей дочери Клары от третьего брака с Ириной Млодик. Он разместил трогательные фото в своем Instagram.
Главное за рубежом:
Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет "Медуза", со ссылкой на газету The Financial Times.
Противоборствующие политические группировки в Ливии в субботу вели бои в Триполи - самые ожесточенные за последние два года. Миссия ООН призвала к немедленному прекращению кровопролитных столкновений.
Пентагон расширил использование морских перевозок для доставки оружия в Украину, со ссылкой на источники в Минобороны, сообщает Washington Post.
Читательница Rus.Postimees ночью на воскресенье, 28 августа, заметила в небе Эстонии необычные погодные явления - беззвучную грозу без дождя.
В одном из садов Португалии были раскопаны останки, возможно, самого большого в мире динозавра, когда-либо обнаруженного в Европе, сообщает BBC.
Интересное чтиво:
Во конце второго эпизода нового сезона "Кто вам платит?/Дебаты" депутаты Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") и Валерий Агешин ("Согласие") обсудили, почему их партии не могут работать вместе, что вылилось в спор о шансах обеих политических сил на грядущих выборах, которые пройдут уже 1 октября.
На Facebook стало популярным видео, в котором рассказывается уже привычный посыл российской пропаганды: будто страны Балтии не состоялись и сами ничего не решают. Повествуется об уничтоженной промышленности, о том, что в Латвии нет экономики, а в странах Балтии в результате проведенных там опытов якобы самая высокая безработица и самые низкие доходы, при самой высокой инфляции. Однако эти утверждения неправдивы и вводят в заблуждение.
"Вообще лучше ничего не бояться!" - уверена латвийский имидж-дизайнер и телеведущая Жанна Дубска. Она советует латвийским женщинам не бояться быть такими, как им хочется. И если им хочется ярких цветов, то надо их применять, а если не хочется - то не надо. RUS TVNET смог пообщаться со знаменитостью на премьере нового сезона телевизионной платформы Tet.
Алина серьёзно занялась ведением блога в Instagram в 2017 году, когда жила в Англии. Она вспоминает, что тогда была очень неуверенным в себе человеком и страдала от одиночества, пишет "Чайка".
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