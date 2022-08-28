Главное за 28 августа ⟩ Температурный рекорд, осушение пруда в Пардаугаве и беззвучная гроза в Эстонии

В субботу, 27 августа, в Юрмале прошел традиционный праздник микрорайона Каугури. Среди выступавших на вечернем концерте были Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис.

82-летний Эммануил Виторган отметил трехлетие младшей дочери Клары от третьего брака с Ириной Млодик. Он разместил трогательные фото в своем Instagram.

Главное за рубежом:

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет "Медуза", со ссылкой на газету The Financial Times.

Противоборствующие политические группировки в Ливии в субботу вели бои в Триполи - самые ожесточенные за последние два года. Миссия ООН призвала к немедленному прекращению кровопролитных столкновений.

Пентагон расширил использование морских перевозок для доставки оружия в Украину, со ссылкой на источники в Минобороны, сообщает Washington Post.

Читательница Rus.Postimees ночью на воскресенье, 28 августа, заметила в небе Эстонии необычные погодные явления - беззвучную грозу без дождя.

В одном из садов Португалии были раскопаны останки, возможно, самого большого в мире динозавра, когда-либо обнаруженного в Европе, сообщает BBC.

Интересное чтиво:

Во конце второго эпизода нового сезона "Кто вам платит?/Дебаты" депутаты Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") и Валерий Агешин ("Согласие") обсудили, почему их партии не могут работать вместе, что вылилось в спор о шансах обеих политических сил на грядущих выборах, которые пройдут уже 1 октября.

На Facebook стало популярным видео, в котором рассказывается уже привычный посыл российской пропаганды: будто страны Балтии не состоялись и сами ничего не решают. Повествуется об уничтоженной промышленности, о том, что в Латвии нет экономики, а в странах Балтии в результате проведенных там опытов якобы самая высокая безработица и самые низкие доходы, при самой высокой инфляции. Однако эти утверждения неправдивы и вводят в заблуждение.

"Вообще лучше ничего не бояться!" - уверена латвийский имидж-дизайнер и телеведущая Жанна Дубска. Она советует латвийским женщинам не бояться быть такими, как им хочется. И если им хочется ярких цветов, то надо их применять, а если не хочется - то не надо. RUS TVNET смог пообщаться со знаменитостью на премьере нового сезона телевизионной платформы Tet.

Алина серьёзно занялась ведением блога в Instagram в 2017 году, когда жила в Англии. Она вспоминает, что тогда была очень неуверенным в себе человеком и страдала от одиночества, пишет "Чайка".