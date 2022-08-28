Предвыборная атмосфера и противоречивые заявления Министерства экономики и Latvijas gāze о достаточности объема газа создали почву для мыслей о том, что государство должно взять под контроль Latvijas gāze. Министр экономики успокаивает разгоряченные умы, утверждая, что владельцу Инчукалнского газохранилища Conexus Baltic Grid поручено держать газовый кран закрытым, если Latvijas gāze попытается выкачать из него газ.
В коалиции звучат призывы взять под контроль Latvijas gāze
В этих выборах примут участие 19 политических сил. Это самое большое количество списков за 16 лет. В дополнение к уже известным названиям есть ряд новых или измененных партий.
В программах новых второстепенных партий мало что можно найти о том, как бороться с энергетической зависимостью. Например, партия "Республика" предлагает выйти из биржи электроэнергии, но нет предложения, где Латвия в таком случае получила бы недостающую электроэнергию.
Кажется, что для новых политических сил важнее сказать, что семьям в Латвии угрожают или что Латвия слишком сильно контролируется Европейским союзом. Партия "Слуги народа за Латвию" предлагает "ориентировать экономическое сотрудничество на принципах уважения, нейтралитета и дружественных отношений с соседними странами".
Русский союз Латвии (РСЛ) только пишет в программе, что энергоресурсы надо покупать как можно дешевле. Но по их рекламе можно догадаться, какой дешевый газ должна покупать Латвия. Эта реклама была оплачена Андреем Пагорсом, кандидатом от РСЛ. Facebook удалил видео, так как оно нарушает правила платформы.
Из-за санкций и лидеров мы превратились в лузеров и теперь должны переплачивать в четыре или пять раз, говорит Андрей Пагорс.
Иварс Зариньш является кандидатом в премьер-министры от "Согласия". В рекламе в социальных сетях он критикует правительство за зависимость от России.
"В результате этой безответственности Латвия оказалась в зависимости от российского газа", - заявляет он.
Правда, сам Зариньш также сыграл свою роль в задержке лечения от этой зависимости. В 2013 году, когда правительство обсуждало наилучшие модели раздела Latvijas gāze, Комиссия народного хозяйства Сейма проголосовал за отсрочку открытия рынка до неизвестного времени, выслушав главу Latvijas gāze Адриана Дависа. Инициативу наиболее активно продвигали Зариньш и Дзинтарс Закис из "Единства", ее также поддержали СЗК и Национальное объединение.
На тот момент скандальное предложение было нейтрализовано, но открытие рынка все равно состоялось лишь в 2017 году, когда истек срок, указанный в договоре о приватизации Latvijas gāze. Сейчас Зариньш отрицает свое участие в лоббировании интересов "Газпрома" в Сейме.
Планы забрать ценные газовые активы из рук "Газпрома" уже были у правительства Валдиса Домбровскиса, но процесс завершился только в 2017 году, когда премьер-министром стал Марис Кучинскис, а министром экономики - Арвилс Ашераденс.
Кучинскис сейчас представляет "Объединенный список", идейным лидером которого является бизнесмен Улдис Пиленс. Его программа обещает развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников. СЗК призывает последовать примеру Финляндии и использовать торф в качестве топлива на самые черные дни.
Партии коалиции также обещают солнечные и ветряные электростанции, но сейчас они должны следить за тем, чтобы зимой в стране не заканчивалось электричество и тепло. Министр юстиции Янис Борданс признает, что необходимо объявить режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, что позволит лучше контролировать газ, который уже закачивается в Инчукалнсе. Такое обсуждение уже состоялось в правительстве.
Вячеслав Домбровскис, бывший министр экономики, избранный в Сейм от "Согласия", который был соучредителем партии "Республика", но ушел из нее, чтобы присоединиться к "За развитие/За!", предлагает взять на себя руководство самим Latvijas gāze.
В краткосрочной перспективе правительственные партии подчеркивают необходимость терминала сжиженного газа, развития проектов ветровой и солнечной электроэнергетики, а в долгосрочной перспективе хотят решить проблему нехватки энергии за счет атомной электростанции.
Когда-то у стран Балтии были планы строительства атомной электростанции в Литве и газового терминала в Латвии, но эти планы рухнули.
Наряду с провалом планов литовской станции провалился и договор о терминале сжиженного газа в Латвии. Литовцы поспешили создать его сами.
Инициативу на политическом уровне возобновила партия "Консервативные", даже поощряла включение проекта в Скулте в декларацию правительства. Один из владельцев застройщика терминала в Скулте Питер Рагауш является партийным жертвователем, но сейчас "Консервативные" пытаются дистанцироваться от конкретного проекта, говоря, что важнее, чтобы терминал вообще существовал.
Альтернативой терминалу в Скулте является проект на Кундзиньсале. Он уже получил разрешение на строительство и может начать работу раньше. Однако до конца прошлого года он принадлежал Евгению и Михаилу Скигиным.
Их отец когда-то был связан с российской организованной преступностью и был близок к Владимиру Путину. Михаил Скигин по-прежнему является управляющим и совладельцем Петербургского нефтяного терминала. Органы безопасности теперь также участвуют в оценке обоих проектов.
Теперь власти планируют придать двум частным проектам статус национального интереса, чтобы два застройщика соревновались, кто быстрее приступит к работе. А пока Латвия должна рассчитывать на Клайпедский терминал, за пропускную способность которого конкурируют не только страны Балтии, но и Польша, и терминал в Палдиски, строительство которого будет завершено в ноябре.
Часть запасов уже есть в Инчукалнсе, а мощности Клайпедского терминала зарезервированы для перекачки остального объема. Для нужд производителей Latvenergo выкупает существующий газ у других компаний в Инчукалнсе и надеется на аукционы мощности Клайпедского терминала в сентябре.
Терминал в Палдиски Эстонии заработает в начале зимы. На уровне министров экономики есть договоренность о том, что терминальные мощности будут одинаково распределены между всеми странами региона. Это должно гарантировать, что этой зимой газа хватит не только домохозяйствам и Latvenergo, но и заводам и другим потребителям.
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