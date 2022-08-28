В коалиции звучат призывы взять под контроль Latvijas gāze

Иварс Зариньш является кандидатом в премьер-министры от "Согласия". В рекламе в социальных сетях он критикует правительство за зависимость от России.

"В результате этой безответственности Латвия оказалась в зависимости от российского газа", - заявляет он.

Правда, сам Зариньш также сыграл свою роль в задержке лечения от этой зависимости. В 2013 году, когда правительство обсуждало наилучшие модели раздела Latvijas gāze, Комиссия народного хозяйства Сейма проголосовал за отсрочку открытия рынка до неизвестного времени, выслушав главу Latvijas gāze Адриана Дависа. Инициативу наиболее активно продвигали Зариньш и Дзинтарс Закис из "Единства", ее также поддержали СЗК и Национальное объединение.

На тот момент скандальное предложение было нейтрализовано, но открытие рынка все равно состоялось лишь в 2017 году, когда истек срок, указанный в договоре о приватизации Latvijas gāze. Сейчас Зариньш отрицает свое участие в лоббировании интересов "Газпрома" в Сейме.

Планы забрать ценные газовые активы из рук "Газпрома" уже были у правительства Валдиса Домбровскиса, но процесс завершился только в 2017 году, когда премьер-министром стал Марис Кучинскис, а министром экономики - Арвилс Ашераденс.

Кучинскис сейчас представляет "Объединенный список", идейным лидером которого является бизнесмен Улдис Пиленс. Его программа обещает развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников. СЗК призывает последовать примеру Финляндии и использовать торф в качестве топлива на самые черные дни.