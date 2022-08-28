ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии на выезде обыграла Великобританию

Матч проходил в Ньюкасле и завершился победой сборной Латвии со счётом 87:80 (24:16, 14:22, 26:22, 23:20).

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Кристап Порзиньгис, который набрал 29 очков. 16 очков в копилку сборной Латвии принёс Рихард Ломажс, а Дайрис Бертанс заработал 11 очков.

В составе сборной Великобритании самым результативным стал Майлс Хессон, который набрал 15 очков. Ещё 11 очков британцам принёс Габриел Оласени.

Видео: Лучшие моменты матча Великобритания - Латвия

В других матчах группы "I" сборная Греции обыграла Бельгию (85:68), а Турция у себя дома проиграла Сербии (72:79).

Таким образом, сборная Латвии с 11 очками возглавляет группу "I". Следом идёт Греция (10 очков), Бельгия и Сербия (по 9 очков), Турция (8 очков) и Великобритания (7 очков). В финальную часть чемпионата мира попадут три лучшие сборные группы.

В августе сборная Латвии могла рассчитывать на помощь своих игроков из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а именно Кристапа Порзиньгиса и Дависа Бертанса. Также в составе латвийской команды были представлены Янис Стрелниекс, Дайрис Бертанс, Рихард Ломажс, Родион Куруц и другие ведущие игроки.

Следующие матчи сборная Латвии проведёт в ноябре - 10-го числа на выезде против Греции, а также 13-го - в "Арене Рига" против Великобритании.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Индонезии, Японии и Филиппинах.