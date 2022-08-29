За последние три дня выявлено 1665 новых случаев Covid-19. Умерли 4 человека

Умершие входили в возрастную группу от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Все не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 722,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6356 лабораторный тест на Covid-19, 26,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 706 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 959 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 897 178 человек, 5941 человек умер.

Госпитализации

За три предыдущих дня число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии сократилось с 226 до 209 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, выписаны 10 человек.

У 97 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. У 88 человек среднетяжелое течение заболевания, девять человек находятся в тяжелом состоянии.