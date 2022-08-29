В Германии хранилища природного газа заполняются быстрее, чем прогнозировалось, несмотря на снижение поставок из России, сообщило в воскресенье правительство.
Правительство Германии: газохранилища наполняются неожиданно быстро
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) две недели назад сообщило, что государство, скорее всего, не сможет достичь установленных целей по запасам газа.
Однако правительство указывает, что мероприятия по экономии энергии в последние недели и закупка природного газа у других поставщиков обеспечили значительный прогресс.
"Несмотря на сложные условия, газохранилища заполняются гораздо быстрее, чем прогнозировалось", - заявил министр экономики и климата Германии Роберт Хабек.
Руководимое им министерство сообщает, что установленная до 1 октября цель достичь запасов газа в размере 85% будет достигнута к началу сентября, так как сейчас газохранилища заполнены на 82%.
Предупреждая об ожидаемом дефиците природного газа, Роберт Хабек в июле презентовал несколько целей, чтобы к 1 ноября газохранилища были заполнены на 95%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!