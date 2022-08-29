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За сутки в ДТП пострадали 22 человека; задержано большое число пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
За сутки в ДТП пострадали 22 человека; задержано большое число пьяных водителей
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Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали 22 человека, сообщает Государственная полиция.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 20 водителей.

За превышение скорости на водителей было оформлено 169 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 369 протоколов.

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