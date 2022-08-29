В Цесисском крае, возможно, в результате взрыва газа пострадал человек

VUGD получила вызов в Скуйенскую волость, звонивший сообщил, что в трехэтажном жилом доме, возможно, из газового баллона произошла утечка газа и произошел взрыв.

На месте происшествия пожарные констатировали, что в квартире горят бытовые вещи на площади в один квадратный метр.

До прибытиях пожарных из квартиры эвакуировался один человек, пострадавший на месте происшествия. Всего из жилого дома эвакуировались 35 человек.

В свою очередь во второй половине дня в воскресенье VUGA получила информацию, что на улице Детлава Бранткална в Риге в девятиэтажном жилом доме образовалось задымление. На месте происшествия пожарные констатировали, что в квартире горят электроустройство, мебель и бытовые вещи на площади в пять квадратных метров.

В пожаре пострадал один человек, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Вечером в воскресенье спасатели также выезжали на вызов в волость Межотнес Бауского края, где горел садовый домик на площади в 12 квадратных метров.

Из здания до прибытия пожарных эвакуировался один человек. Сотрудникам VUGD удалось защитить от пламени находящиеся рядом сараи.