Большинство граждан РФ, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют вид на жительство в Эстонии, но почти 4500 из них нуждаются в визе для посещения Эстонии, поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета об их недвижимости некому будет заботиться, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.
Гражданам РФ принадлежат в Эстонии десятки тысяч объектов недвижимости
По данным Министерства внутренних дел, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости, а гражданам Беларуси - 919, и хотя в основном каждый из них является владельцем одной квартиры, одному гражданину РФ принадлежат 24 объекта, пишет Rus.ERR.
Хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство,
примерно 12% из них, или 4500 человек, могут потерять доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.
Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества.
Коммусаар отметил, что в настоящее время министерство разрабатывает законопроект, согласно которому планируется дополнительно ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз, но, поскольку работы над ним продолжаются, МВД пока не может раскрыть всех деталей.
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