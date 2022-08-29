Гражданам РФ принадлежат в Эстонии десятки тысяч объектов недвижимости

По данным Министерства внутренних дел, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости, а гражданам Беларуси - 919, и хотя в основном каждый из них является владельцем одной квартиры, одному гражданину РФ принадлежат 24 объекта, пишет Rus.ERR.

Хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство,

примерно 12% из них, или 4500 человек, могут потерять доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества.

Коммусаар отметил, что в настоящее время министерство разрабатывает законопроект, согласно которому планируется дополнительно ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз, но, поскольку работы над ним продолжаются, МВД пока не может раскрыть всех деталей.