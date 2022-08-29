В Латвии потребление природного газа за семь месяцев уменьшилось на 34,5%

В целом за семь месяцев текущего года потребление газа в Латвии составило 5,056 тераватт-часа.

В процентном отношении наибольшее снижение по сравнению с тем же месяцем прошлого года зафиксировано в июле - на 66,8% до 201 702 мегаватт-часов.

Более чем в два раза сократилось потребление в июне - до 201 495 мегаватт-часов, что на 58,1% меньше, чем в июне 2021 года.

В мае потребление природного газа сократилось на 32,6% до 333 096 мегаватт-часов, в апреле - на 21,2% до 672 447 мегаватт-часов, а в марте было зарегистрировано снижение на 30% - до 1,015 тераватт-часа.

В феврале сокращение потребления по сравнению с февралем прошлого года составило 42,3% до 1,097 тераватт-часа, в январе - 20,8% до 1,535 тераватт-часа.

В прошлом году общее потребление природного газа в Латвии составило 12,707 тераватт-часа, в том числе за семь месяцев - 7,725 тераватт-часа.