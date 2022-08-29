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VARAM информировало о ходе демонтажа прославляющих оккупацию объектов

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VARAM информировало о ходе демонтажа прославляющих оккупацию объектов
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Глава VARAM Артур Томс Плешс
Глава VARAM Артур Томс Плешс Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) прошла пресс-конференция, на которой представители министерства рассказали о поданных самоуправлениями планах по демонтажу памятников, прославляющих советский и нацистский режимы. RUS TVNET следил за ходом пресс-конференции в прямом эфире.

О планах самоуправлений по сносу памятников рассказали глава VARAM Артур Том Плешс и заместитель государственного секретаря по вопросам регионального развития Илзе Оша.

Как сообщалось, закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики предусматривает, что эти объекты должны быть демонтированы не позднее 15 ноября этого года.

В список включено 69 объектов. Один из главных - памятник советским воинам в парке Победы в Риге - был снесен на прошлой неделе.

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