VARAM информировало о ходе демонтажа прославляющих оккупацию объектов

О планах самоуправлений по сносу памятников рассказали глава VARAM Артур Том Плешс и заместитель государственного секретаря по вопросам регионального развития Илзе Оша.

Как сообщалось, закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики предусматривает, что эти объекты должны быть демонтированы не позднее 15 ноября этого года.

В список включено 69 объектов. Один из главных - памятник советским воинам в парке Победы в Риге - был снесен на прошлой неделе.