Нападающего "Барселоны" ограбили и избили в собственном доме

По данным издания, нападающий каталонского клуба подвергся вооружённому нападению в своём доме. В ограблении участвовало не менее четырёх человек.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в провинции Барселоны Кастельдефельсе, где футболист проживает со своей семьей. Группа грабителей проникла в дом через садовый участок. Оказавшись внутри здания, они стали угрожать 33-летнему Обамеянгу и его жене огнестрельным оружием и монтировкой, после чего спортсмен был избит.

Злоумышленники забрали из сейфа все драгоценности, а затем, по словам свидетелей, скрылись на автомобиле Audi A3 белого цвета. В данный момент полиция проводит поиск преступников.

Обамеянг перешёл в "Барселону" в конце января 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее СМИ сообщали, что габонец может стать футболистом лондонского "Челси".

На протяжении карьеры Обамеянг также играл за "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен" и дортмундскую "Боруссию". В составе сборной Габона он провел 73 матча и забил 30 мячей.