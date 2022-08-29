Министр обороны России Сергей Шойгу отстранен от некоторых обязанностей в руководстве Вооруженными силами России, в том числе он больше не предоставляет оперативную информацию о вторжении России в Украину президенту Владимиру Путину, утверждает британская разведка.
Британская разведка: Шойгу отстранен от предоставления военной информации Путину
Это было сделано в связи с проблемами российской армии в Украине.
Теперь регулярные отчеты о вторжении в Украину Путину предоставляют оперативные командиры Вооруженных сил РФ. Британская разведка пришла к такому выводу, проанализировав доступную в российских СМИ информацию.
Кроме того, британской разведке удалось получить подтверждение тому, что российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился.
"Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в МЧС", – пишет разведка Великобритании.
Напомним, российская армия начала вторжение в Украину 24 февраля, планируя разбить украинскую армию в течение нескольких дней. Однако война продолжается уже полгода, Вооруженные силы Украины оказывают резкое сопротивление.
Имеющаяся в распоряжении британской разведки информация также свидетельствует, что Шойгу и приближенные к нему лица присвоили часть денег, выделенных на обеспечение вторжения.
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