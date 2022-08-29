Британская разведка: Шойгу отстранен от предоставления военной информации Путину

Это было сделано в связи с проблемами российской армии в Украине.

Теперь регулярные отчеты о вторжении в Украину Путину предоставляют оперативные командиры Вооруженных сил РФ. Британская разведка пришла к такому выводу, проанализировав доступную в российских СМИ информацию.

Кроме того, британской разведке удалось получить подтверждение тому, что российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился.

"Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в МЧС", – пишет разведка Великобритании.

Напомним, российская армия начала вторжение в Украину 24 февраля, планируя разбить украинскую армию в течение нескольких дней. Однако война продолжается уже полгода, Вооруженные силы Украины оказывают резкое сопротивление.

Имеющаяся в распоряжении британской разведки информация также свидетельствует, что Шойгу и приближенные к нему лица присвоили часть денег, выделенных на обеспечение вторжения.