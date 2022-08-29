В этом году выросли расходы, которые родители планируют для подготовки детей к школе, свидетельствует опрос*. Для подготовки одного ребенка к школе родители в среднем планируют потратить 101-200 евро, что больше, чем в прошлом году, когда чаще всего на эти цели планировались 51-100 евро. Большинство родителей подтверждают, что подготовка ребенка к новому учебному году существенно влияет на семейный бюджет, и чаще всего на это указывают жители Латгале.
Для подготовки одного ребенка к школе родители планируют потратить до 200 евро
В прошлом году на подготовку одного ребенка к школе родители планировали расходы в размере 51-100 евро, а в этом году большинство намерены выделить 101-200 евро. Пятая часть родителей в этом году планирует уложиться в 51-100 евро, и только 13% предполагают, что сумеют потрать на школьные принадлежности для одного ребенка до 50 евро. Почти каждый десятый считает, что расходы могут превысить 200 евро на одного ребенка.
Каждый пятый рижанин полагает, что на подготовку одного ребенка к школе придется потратить свыше 200 евро, но еще чаще высокие расходы прогнозируют жители Земгале - 31% родителей отмечают, что на подготовку одного ребенка к школе планируют потратить более 200 евро. Примечательно, что именно жители крупных городов указывают более низкие расходы и почти половина планирует уложиться в сумму до 100 евро на каждого ребенка.
Более половины опрошенных родителей подтверждают, что подготовка ребенка к новому учебному году существенно влияет на семейный бюджет. Наибольшее влияние испытывают жители Латгале, а меньше об этом беспокоятся жители Видземе, отмечая, что на семейный бюджет начало занятий в школе существенно не влияет. Несмотря на это, большинство родителей (почти 70%) независимо от места жительства все необходимое для нового учебного года стараются купить заранее, используя летние и другие распродажи.
В списках покупок родителей из числа необходимых для школы товаров чаще всего встречаются канцелярские товары, затем одежда и обувь. Немногим более трети родителей указали, что ребенку необходимо купить школьный рюкзак. В этом году увеличилось количество родителей, в списки покупок которых включены электронные устройства (например, телефоны, компьютеры, планшетные компьютеры). Они встречаются в каждом пятом списке покупок по сравнению с концом прошлого лета, когда покупать электронные устройства планировал только каждый десятый.
На вопрос, не планируется ли позаимствовать большую часть одежды и других необходимых товаров у старших братьев, сестер или родственников, только десятая часть родителей подтвердила, что такой способ экономии возможен. Однако 70% все же считают, что у старших детей ничего заимствовать не будут, и товары для школы придется покупать заново.
*Опрос центра моды и развлечений Rīga Plaza
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