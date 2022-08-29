Видео и фото ⟩ В Балтийском море на пароме из Латвии с 300 людьми на борту возник пожар

В Stena Scandica порталу TVNET сообщили, что пожар начался в 12:29 по шведскому времени (в 13:29 по латвийскому времени).

На борту - 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.

Пожар локализован в рефрижераторной установке на грузовике, и в настоящее время бригада работает над тушением пожара с помощью бортовой системы пожаротушения.

"На автомобильной палубе начался пожар", - заявил представитель Морской администрации Швеции Юнас Франзен, добавив, что на место событий направлены три вертолета и семь судов.

"Есть дым, но нет открытого огня. Мы подготовились к возможной эвакуации, но, похоже, слава богу, она не потребуется", - сказала представитель администрации Лиза Мьорнинг.

Позже она заявила, что пожар потушен, никто не пострадал, людей не эвакуировали.

Она добавила, что паром будет отбуксирован в порт Нюнесхамн в ближайшие три-четыре часа.

Пожар произошел на автомобильной палубе. В качестве меры предосторожности к месту происшествия были отправлены вертолеты и корабли.

"Мы знаем, что загорелась автомобильная шина и что из нее идет дым", - сказали представители администрации.

Паром Stena Scandica находится у острова Готска-Сандён на юго-восточном побережье Швеции.

Судя по информации из социальных сетей, во время пожара на пароме находились и пассажиры из Латвии:

Как порталу TVNET указала представитель Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, в распоряжении управления порта информации о пожаре пока нет.