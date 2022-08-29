В понедельник, 29 августа, на пароме Stena Scandica, направлявшемся из Вентспилса в шведский Нюнесхамн, произошел пожар, пишет портал Dagens Nyheter.
Видео и фото ⟩ В Балтийском море на пароме из Латвии с 300 людьми на борту возник пожар
В Stena Scandica порталу TVNET сообщили, что пожар начался в 12:29 по шведскому времени (в 13:29 по латвийскому времени).
На борту - 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.
Пожар локализован в рефрижераторной установке на грузовике, и в настоящее время бригада работает над тушением пожара с помощью бортовой системы пожаротушения.
"На автомобильной палубе начался пожар", - заявил представитель Морской администрации Швеции Юнас Франзен, добавив, что на место событий направлены три вертолета и семь судов.
"Есть дым, но нет открытого огня. Мы подготовились к возможной эвакуации, но, похоже, слава богу, она не потребуется", - сказала представитель администрации Лиза Мьорнинг.
Позже она заявила, что пожар потушен, никто не пострадал, людей не эвакуировали.
Она добавила, что паром будет отбуксирован в порт Нюнесхамн в ближайшие три-четыре часа.
Пожар произошел на автомобильной палубе. В качестве меры предосторожности к месту происшествия были отправлены вертолеты и корабли.
"Мы знаем, что загорелась автомобильная шина и что из нее идет дым", - сказали представители администрации.
Паром Stena Scandica находится у острова Готска-Сандён на юго-восточном побережье Швеции.
Судя по информации из социальных сетей, во время пожара на пароме находились и пассажиры из Латвии:
Как порталу TVNET указала представитель Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, в распоряжении управления порта информации о пожаре пока нет.
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