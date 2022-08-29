Видео ⟩ Полицейские в Олайне нашли внушительный питомник марихуаны

Полиция получила информацию о мужчине, который, возможно, выращивает и хранит марихуану. В ходе уголовного процесса полиция совершила обыск по месту жительства мужчины в Олайне, где нашла 21 невысушенную и два высушенных ростка марихуаны, а также специальное оборудование.

Мужчина 1986 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции за употребление наркотических веществ, задержан.

В целом за первые шесть месяцев этого года в Рижском регионе полицейские изъяли 42 килограмма марихуаны, 7,5 килограммов таблеток MDMA, 7,2 килограмма амфетамина и метамфетамина, два килограмма кокаина и один килограмм синтетического опиодида.