Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Зеленский вручит Ринкевичу орден "За заслуги" I степени

rus.tvnet.lv/LETA
Зеленский вручит Ринкевичу орден "За заслуги" I степени
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Фото: Edijs Pālens/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденом "За заслуги" I степени министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Президент Украины принял решение наградить лиц, которые внесли весомый вклад в укрепление международного сотрудничества, поддержку суверенитета Украинского государства и территориальной целостности Украины.

Наряду с Ринкевичем этот орден получит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх