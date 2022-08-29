Зеленский вручит Ринкевичу орден "За заслуги" I степени

Президент Украины принял решение наградить лиц, которые внесли весомый вклад в укрепление международного сотрудничества, поддержку суверенитета Украинского государства и территориальной целостности Украины.

Наряду с Ринкевичем этот орден получит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.