Президент Украины Владимир Зеленский принял решение наградить орденом "За заслуги" I степени министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.
Зеленский вручит Ринкевичу орден "За заслуги" I степени
Зеленский вручит Ринкевичу орден "За заслуги" I степени
Президент Украины принял решение наградить лиц, которые внесли весомый вклад в укрепление международного сотрудничества, поддержку суверенитета Украинского государства и территориальной целостности Украины.
Наряду с Ринкевичем этот орден получит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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