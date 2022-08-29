Последний понедельник лета, уже через три дня осень. Рассказываем о самом главном, что произошло за 29 августа.
Главное за 29 августа ⟩ Пожар на пароме, просьба ООН не сносить памятник и "красная карточка" Элксниньшу
Новости Латвии:
В понедельник, 29 августа, на пароме Stena Scandica, направлявшемся из Вентспилса в шведский Нюнесхамн, произошел пожар, пишет портал Dagens Nyheter.
Комитет ООН по правам человека сообщил о своем решении обратиться к Латвии с просьбой остановить снос памятника в Пардаугаве, но это произошло уже после демонтажа памятника, сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.
В связи с бездействием Даугавпилсской городской думы и ее мэра Андрея Элксниньша по вопросу о демонтаже советских памятников министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс угрожает ему "красной карточкой".
Оборонное ведомство Латвии не исключает, что в будущем Латвии придется столкнуться с давлением России, однако не думает, что последует вторжение России в Латвию, заявил министр обороны Артис Пабрикс.
В Юрмале стоимость теплоэнергии с октября может увеличиться на 143%, сообщает предприятие теплоснабжения SIA Jūrmalas siltums.
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как в ресторане быстрого питания McDonald's в Риге на прошлой неделе произошел инцидент между охранником и подростком. Представитель Госполиции указала порталу TVNET, что в связи с произошедшим начат административный процесс за мелкое хулиганство.
22 августа на заправке в Айзкраукле некий мужчина в темно-синем автомобиле Volkswagen заполнил бак на 46,32 литра горючего и уехал, не заплатив.
В четверг, 1 сентября, в Латвии ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Главное за рубежом:
Министр обороны России Сергей Шойгу отстранен от некоторых обязанностей в руководстве Вооруженными силами России, в том числе он больше не предоставляет оперативную информацию о вторжении России в Украину президенту Владимиру Путину, утверждает британская разведка.
Федеральная служба безопасности России выступила с заявлением, что в подготовке убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной участвовал еще один человек - гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения.
В Германии хранилища природного газа заполняются быстрее, чем прогнозировалось, несмотря на снижение поставок из России, сообщило в воскресенье правительство.
Украинский город Энергодар, в котором расположена оккупированная войсками РФ Запорожская атомная электростанция, подвергся обстрелам вечером в воскресенье, 28 августа. На видеозаписях, которые распространяют как украинская, так и российская стороны, видны горящие автомобили, припаркованные во дворе жилых домов. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил об обстрелах жилых кварталов города. Украина и Россия обвиняют в произошедшем друг друга.
Президент Сербии Александр Вучич отменил Европрайд-2022 за две недели до его начала - по его словам, из-за сложной политической ситуации в стране. Организаторы говорят, что все равно проведут мероприятие, так как его отмена, по их мнению, будет незаконной.
Лидия Чистякова, старшая дочь российской певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Ионова), объявила себя небинарной персоной.
Интересное чтиво:
С 22 августа в парке Победы проходил демонтаж советского памятника. В конце прошлой недели были демонтированы три статуи советских солдат и статуя женского образа, в свою очередь 25 августа пал последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск. После вторжения России в Украину актуальным стал вопрос, можно ли переименовать советский памятник в парке Победы и сам парк. Рассказываем, какова история парка и как возникло его название.
Многие ритейл-бизнесы вроде Lidl и IKEA для реализации масштабных проектов вынуждены брать на себя задачи, которые входят в обязанности муниципалитетов, но при этом все равно часто имеют репутацию "простых торгашей", которые ничего не делают для страны. Сами представители бизнеса говорят, что приходят не только со своей историей и отличной бизнес-культурой, но и дают возможность расти вокруг себя целой экосистеме поставщиков, а также заботятся о людях, рядом с которыми работают. Какая из сторон права - разбирался RUS TVNET.
"Я кричала и пыталась убежать. В итоге сумела выбраться из такси, но это было еще не все", - говорит жительница Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах. Таксист все отрицает, а делом занимается полиция.
Мать, заставлявшая сына трогать интимные места женского тела; отец, принуждавший пятилетнюю дочь выплевывать свою сперму в стоящее у кровати ведро; мальчик, которого в возрасте четырех лет родители пытались утопить в выгребной яме, после чего к ребенку жестоко относилась опекун, а в Детском и семейном центре более старший воспитанник мочился ему на лицо. Это только отдельные примеры из практик латвийских судов, проанализированные несколько лет назад. Эксперты в области криминалистики указывают: латентность преступлений на сексуальной почве по отношению к детям по-прежнему высока - из всех видов насилия сексуальное насилие по отношению к детям раскрывают относительно редко.
Давайте заглянем в Instagram знаменитостей и посмотрим, как они провели выходные!
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