Главное за 29 августа ⟩ Пожар на пароме, просьба ООН не сносить памятник и "красная карточка" Элксниньшу

Лидия Чистякова, старшая дочь российской певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Ионова), объявила себя небинарной персоной.

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С 22 августа в парке Победы проходил демонтаж советского памятника. В конце прошлой недели были демонтированы три статуи советских солдат и статуя женского образа, в свою очередь 25 августа пал последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск. После вторжения России в Украину актуальным стал вопрос, можно ли переименовать советский памятник в парке Победы и сам парк. Рассказываем, какова история парка и как возникло его название.

Многие ритейл-бизнесы вроде Lidl и IKEA для реализации масштабных проектов вынуждены брать на себя задачи, которые входят в обязанности муниципалитетов, но при этом все равно часто имеют репутацию "простых торгашей", которые ничего не делают для страны. Сами представители бизнеса говорят, что приходят не только со своей историей и отличной бизнес-культурой, но и дают возможность расти вокруг себя целой экосистеме поставщиков, а также заботятся о людях, рядом с которыми работают. Какая из сторон права - разбирался RUS TVNET.

"Я кричала и пыталась убежать. В итоге сумела выбраться из такси, но это было еще не все", - говорит жительница Таллинна, которая обвиняет таксиста в домогательствах. Таксист все отрицает, а делом занимается полиция.

Мать, заставлявшая сына трогать интимные места женского тела; отец, принуждавший пятилетнюю дочь выплевывать свою сперму в стоящее у кровати ведро; мальчик, которого в возрасте четырех лет родители пытались утопить в выгребной яме, после чего к ребенку жестоко относилась опекун, а в Детском и семейном центре более старший воспитанник мочился ему на лицо. Это только отдельные примеры из практик латвийских судов, проанализированные несколько лет назад. Эксперты в области криминалистики указывают: латентность преступлений на сексуальной почве по отношению к детям по-прежнему высока - из всех видов насилия сексуальное насилие по отношению к детям раскрывают относительно редко.

Давайте заглянем в Instagram знаменитостей и посмотрим, как они провели выходные!