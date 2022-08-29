Видео ⟩ Подстреленного в Кенгарагсе кота прооперировали. Пули переданы Госполиции

Приют сообщает, что сегодня прошло четыре дня после операции, и раненый кот уже чувствует уже обе задние ноги.

"Сегодня он может подтянуть их под себя и даже пытается царапаться задними лапами во время процедур", - говорит в записи. Кроме того, приют подтверждает, что две пули из кошки переданы Государственной полиции как вещественные доказательства, и по факту ранения кота начат уголовный процесс.

Как сообщалось, в четверг, 25 августа, в Кенгарагсе из пневматического пистолета выстрелили в спину коту, которому примерно 10 лет, сообщает приют для животных Ulubele.

Приют просит очевидцев сообщить об этом, позвонив в Государственную полицию по телефону 110 или в Полицию по делам животных по телефону 25473333.