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Застрелен заместитель главы оккупированной Херсонской области

rus.tvnet.lv
Застрелен заместитель главы оккупированной Херсонской области
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Российские военные в Херсоне.
Российские военные в Херсоне. Фото: OLGA MALTSEVA / AFP

Заместитель председателя администрации оккупированной Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев найден мертвым в своем доме, об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщают "Интерфакс" и ТАСС, пишет "Медуза".

По информации ведомства, причиной смерти стало огнестрельное ранение.

"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", - говорится в сообщении.

По информации издания Baza и Astra, которые сообщили о гибели Ковалева ранее, тело было найдено в его доме в городе Голая Пристань. Рядом с телом лежало помповое ружье, зарегистрированное на самого Ковалева.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что женщина, с которой жил Ковалев, получила ножевое ранение в горло и умерла в больнице.

Как сообщалось, еще в июне на Ковалева было совершено покушение. Тогда был взорван его автомобиль, а сам мужчина попал в больницу.

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