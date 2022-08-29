Заместитель председателя администрации оккупированной Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев найден мертвым в своем доме, об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщают "Интерфакс" и ТАСС, пишет "Медуза".
Застрелен заместитель главы оккупированной Херсонской области
По информации ведомства, причиной смерти стало огнестрельное ранение.
"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", - говорится в сообщении.
По информации издания Baza и Astra, которые сообщили о гибели Ковалева ранее, тело было найдено в его доме в городе Голая Пристань. Рядом с телом лежало помповое ружье, зарегистрированное на самого Ковалева.
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что женщина, с которой жил Ковалев, получила ножевое ранение в горло и умерла в больнице.
Как сообщалось, еще в июне на Ковалева было совершено покушение. Тогда был взорван его автомобиль, а сам мужчина попал в больницу.
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