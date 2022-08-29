Перебои с подачей электроэнергии в западной части Латвии устранены

В компании указывают, что самые массовые отключения электроэнергии из-за урагана были зафиксированы в понедельник вечером, 29 августа, в Салдусском, Кулдигском, Тукумском карях, где без электричества одновременно оставались около 5700 потребителей, но большинство перебоев было восстановлено в течение часа.

Повреждения, вызванные ураганами, в основном возникают на воздушных линиях электропередач, которые повреждаются сломанными деревьями и ветками.

Из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор по коммуникации предприятия Гунта Лине.

❗️Informējam, ka Saldū reģistrēts elektrotīkla bojājums, radot elektroapgādes traucējumus aptuveni 3600 klientiem Jātnieku, Nākotnes, Rīgas, Tūristu, Jelgavas ielas apkaimē. Strādājam, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk. @salduslv — Sadales tīkls (@Sadalestikls) August 29, 2022

Sadales tīkls работает над тем, чтобы решить проблему как можно быстрее.

Во время грозы жильцов призывают быть осторожными, находясь рядом с воздушными электролиниями и другими объектами электроинфраструктуры - безопаснее всего укрыться в помещениях.