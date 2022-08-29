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Перебои с подачей электроэнергии в западной части Латвии устранены

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rus.tvnet.lv
Перебои с подачей электроэнергии в западной части Латвии устранены
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Перебои с подачей электроэнергии в западной части Латвии, вызванные грозой, устранены, сообщили во вторник утром, 30 августа, представители Sadales tīkls.

В компании указывают, что самые массовые отключения электроэнергии из-за урагана были зафиксированы в понедельник вечером, 29 августа, в Салдусском, Кулдигском, Тукумском карях, где без электричества одновременно оставались около 5700 потребителей, но большинство перебоев было восстановлено в течение часа.

Повреждения, вызванные ураганами, в основном возникают на воздушных линиях электропередач, которые повреждаются сломанными деревьями и ветками.

Из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор по коммуникации предприятия Гунта Лине.

Sadales tīkls работает над тем, чтобы решить проблему как можно быстрее.

Во время грозы жильцов призывают быть осторожными, находясь рядом с воздушными электролиниями и другими объектами электроинфраструктуры - безопаснее всего укрыться в помещениях.

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