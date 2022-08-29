Пн, 29.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Беспорядки в Багдаде: погибли 12 человек, в стране объявлено ЧП

rus.tvnet.lv
Беспорядки в Багдаде: погибли 12 человек, в стране объявлено ЧП
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Багдад.
Багдад. Фото: AP

Во время беспорядков в укрепленной "зеленой зоне", в столице Ирака, в Багдаде, где находятся государственные институции и посольства, были убиты 12 сторонников влиятельного духовника шиитов Муктада ас-Садра, еще 270 протестующих ранены, сообщили медики.

В стране объявлено чрезвычайное положение.

Беспорядки начались в Багдаде 29 августа после сообщения ас-Садра о том, что он уходит из политики.

Политическая сила ас-Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.

В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих дерктатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, в котором бы не было его политических противников.

Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.

Хамзе Хадад из Европейского совета по международным отношениям поставил под сомнение мотивы действий ас-Садра.

"Не совсем понятно, от чего он уходит в отставку. Просит ли он других членов своей партии, занимающих бюрократические посты в государстве, уйти в отставку?" - Хадад сообщил Al Jazeera.

Сторонники ас-Садра призывают разогнать парламент уволить и объявить новые выборы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх