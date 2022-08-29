Во время беспорядков в укрепленной "зеленой зоне", в столице Ирака, в Багдаде, где находятся государственные институции и посольства, были убиты 12 сторонников влиятельного духовника шиитов Муктада ас-Садра, еще 270 протестующих ранены, сообщили медики.
Беспорядки в Багдаде: погибли 12 человек, в стране объявлено ЧП
В стране объявлено чрезвычайное положение.
Беспорядки начались в Багдаде 29 августа после сообщения ас-Садра о том, что он уходит из политики.
Политическая сила ас-Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.
В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих дерктатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, в котором бы не было его политических противников.
Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.
Хамзе Хадад из Европейского совета по международным отношениям поставил под сомнение мотивы действий ас-Садра.
"Не совсем понятно, от чего он уходит в отставку. Просит ли он других членов своей партии, занимающих бюрократические посты в государстве, уйти в отставку?" - Хадад сообщил Al Jazeera.
Сторонники ас-Садра призывают разогнать парламент уволить и объявить новые выборы.
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