Украинцы сообщают о начале наступления на Херсон. Что это может означать?

Обещания нанести сокрушительный удар на юге, отбить Херсон и прилегающие районы звучат в украинских СМИ давно. О переходе активных боевых действий с Донбасса на юг говорили и многие военные эксперты, но линия соприкосновения от Херсона до Каховского водохранилища и далее на восток до сих пор оставалась почти неизменной.

В ночь на понедельник украинская артиллерия нанесла очередные удары по автомобильным и железнодорожному мостам в Херсонской области, через которые идет снабжение российских группировок на правом берегу Днепра и которые уже были приведены в негодность - во всяком случае, для проезда тяжелой техники. Взрывы гремели и самом областном центре, в разных местах и везде сильные.

А затем с южного фронта стали поступать множественные и, как обычно бывает в условиях обострения ситуации, противоречивые сообщения.

"Войска РФ отрезаны от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, - утверждают в украинской оперативной группировке войск "Каховка". - 109-й полк боевиков из ДНР и части десантников ВС РФ отступили с занимаемых ими рубежей в Херсонской области".

Некоторые украинские источники сообщили со ссылкой якобы на командующего ВСУ Валерия Залужного об освобождении села Сухой Ставок. Само по себе это село вряд ли представляет стратегическую значимость, но оно находится примерно в 5-6 км от украинского плацдарма на левом берегу реки Ингулец.