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В Салдусе затопило улицу

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В Салдусе затопило улицу
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Затопленная улица Салдуса.
Затопленная улица Салдуса. Фото: Ilze Tararuja/Toms Bricis/Facebook

Из-за сильной грозы в понедельник, 29 августа, в Салдусе был очень сильный дождь с уровнем осадков в 39 мм, в Facebook сообщает метеоролог Томс Брицис.

Брицис отмечает, что в городе есть одно место, которое традиционно затопляется. Это произошло и на этот раз.

Позже жители поделились информацией о затопленных проездах и в Тукумсе.

Как уже сообщалось, из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор коммуникации предприятия Гунта Лине.

Sadales tīkls работает над тем, чтобы решить проблему как можно быстрее.

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