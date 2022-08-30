Из-за сильной грозы в понедельник, 29 августа, в Салдусе был очень сильный дождь с уровнем осадков в 39 мм, в Facebook сообщает метеоролог Томс Брицис.
В Салдусе затопило улицу
В Салдусе затопило улицу
Брицис отмечает, что в городе есть одно место, которое традиционно затопляется. Это произошло и на этот раз.
Позже жители поделились информацией о затопленных проездах и в Тукумсе.
Как уже сообщалось, из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор коммуникации предприятия Гунта Лине.
Sadales tīkls работает над тем, чтобы решить проблему как можно быстрее.
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