В Салдусе затопило улицу

Брицис отмечает, что в городе есть одно место, которое традиционно затопляется. Это произошло и на этот раз.

Позже жители поделились информацией о затопленных проездах и в Тукумсе.

Как уже сообщалось, из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор коммуникации предприятия Гунта Лине.

Sadales tīkls работает над тем, чтобы решить проблему как можно быстрее.