Во вторник пройдут сильные дожди

С вечера понедельника до 5 часов утра вторника количество осадков в Салдусе и Руиене достигло 41-42 миллиметра, или 52-53% месячной нормы, а в Колке - 49 миллиметров, или 60%.

Местами - преимущественно в восточной части страны - ожидаются грозы. Во второй половине дня в Курземе уже выглянет солнце.

Северный ветер местами усилится порывами до 13-18 метров в секунду, в Латгале до полудня ожидается слабый западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха составит +14...+20 градусов, в Латгале до +22 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачный и дождливый день, возможен сильный дождь. Вечером скорость северного ветра порывами будет достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +16..+18 градусов.