В многоквартирном доме в Скуйене произошел взрыв. Хозяин квартиры серьезно пострадал

В воскресенье, 28 августа, в многоквартирном доме в поселке Скуйене произошел взрыв. В квартире на третьем этаже, где это случилось, находился 78-летний мужчина, его супруги в это время не было дома. У жителей соседних квартир также было плохое предчувствие, сообщает передача Degpunktā.