В воскресенье, 28 августа, в многоквартирном доме в поселке Скуйене произошел взрыв. В квартире на третьем этаже, где это случилось, находился 78-летний мужчина, его супруги в это время не было дома. У жителей соседних квартир также было плохое предчувствие, сообщает передача Degpunktā.
В многоквартирном доме в Скуйене произошел взрыв. Хозяин квартиры серьезно пострадал
В многоквартирном доме в Скуйене произошел взрыв. Хозяин квартиры серьезно пострадал
Соседи до сих пор не могут понять, что пошло не так в квартире пенсионера. Известно, что взорвался газ из баллона, так как централизованное газоснабжение в доме давно отключено.
Местные жители подозревают, что хозяин квартиры не чувствовал запаха газа в силу своего возраста. Отсутствие обоняния лишило его возможности вовремя спастись от взрыва.
Хозяин квартиры получил тяжелые травмы.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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