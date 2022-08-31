ВИДЕО ⟩ В Англии нового футболиста представили как маньяка-людоеда из "Молчания ягнят"

Всё дело в том, что новичка зовут Ганнибал Межбри и он является тёзкой вымышленного маньяка-людоеда и выдающегося психиатра Ганнибала Лектера.

"Бирмингем" объявил об аренде 19-летнего футболиста сборной Туниса с помощью отсылки к постеру фильма с Энтони Хопкинсом в роли Ганнибала Лектера.

Также было представлено видео с отредактированным эпизодом из фильма. В ролике спецагент ФБР Клариса Старлинг (Джоди Фостер) впервые подходит к камере Ганнибала Лектера (Энтони Хопкинс). В видео "Бирмингема" вместо Лектера в камере стоит Межбри.

Добавим, что Ганнибал Межбри в 2019 году стал игроком "Манчестер Юнайтед", за который провёл 3 матча. Кроме того, в его активе 16 матчей за сборную Туниса.