Английский футбольный клуб "Бирмингем" представил новичка команды при помощи кадров из знаменитого триллера "Молчание ягнят".
ВИДЕО ⟩ В Англии нового футболиста представили как маньяка-людоеда из "Молчания ягнят"
Всё дело в том, что новичка зовут Ганнибал Межбри и он является тёзкой вымышленного маньяка-людоеда и выдающегося психиатра Ганнибала Лектера.
"Бирмингем" объявил об аренде 19-летнего футболиста сборной Туниса с помощью отсылки к постеру фильма с Энтони Хопкинсом в роли Ганнибала Лектера.
Также было представлено видео с отредактированным эпизодом из фильма. В ролике спецагент ФБР Клариса Старлинг (Джоди Фостер) впервые подходит к камере Ганнибала Лектера (Энтони Хопкинс). В видео "Бирмингема" вместо Лектера в камере стоит Межбри.
Добавим, что Ганнибал Межбри в 2019 году стал игроком "Манчестер Юнайтед", за который провёл 3 матча. Кроме того, в его активе 16 матчей за сборную Туниса.
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