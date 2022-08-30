Министр экономики: до конца года следует сохранить выровненный платеж за газ

"Каждый поставщик услуг может сам выбирать, как он рассчитывается со своими конечными потребителями", - сказал Индриксоне, комментируя решение Latvijas gāze больше не предлагать выровненный платеж.

При этом она заявила, что Минэкономики планирует сохранить выровненный платеж до конца текущего года.

По ее словам, планируется внести соответствующие поправки в правила Кабинета министров, чтобы вариант выровненного платежа остался. "Кабмин может определить, что переходный период должен быть более длительным, и люди должны иметь возможность выбирать", - сказала министр.

Тем не менее она считает, что переход на расчеты за фактически потребленный объем природного газа желателен.

По словам Индриксоне, Минэкономики обеспокоено заявлением Latvijas gāze о плате за отправку счетов. При платеже за природный газ в размере семи евро платить еще 2-3 евро за отправку счета несоразмерно.

"Мы обязательно урегулируем это в правилах Кабинета министров, чтобы такой ситуации не было", - добавила Индриксоне.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министру экономики найти решения для сохранения выровненного платежа.

Кариньш указал, что действия Latvijas gāze, объявившего, что в будущем не будет выровненного платежа в расчетах за природный газ, направлены против интересов жителей, так как сужают их право выбора способа оплаты за газ. "Это неприемлемая ситуация", - сказал премьер.