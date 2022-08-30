В результате пожара в Елгаве погиб человек

Спасатели получили вызов на пожар в жилом доме в Елгаве около 13:30. Пламя распространилось на площади 55 квадратных метров - горели два помещения и конструкции кровли.

Также во вторник утром был вызов в Вецпиебалгскую волость Цесисского края, где в хозяйственное здание ударила молния и возник пожар. Горел гараж площадью 100 квадратных метров, работы по тушению продолжаются.

В Гришканской волости Резекненского края открытым огнем горел одноэтажный деревянный дом площадью 80 квадратных метров. До приезда VUGD из дома эвакуировались три человека.

В Тилжской волости Балвского края загорелся магазин площадью 200 квадратных метров. В ходе работ по тушению обрушились строительные конструкции. Из-за сильного задымления из соседнего многоэтажного жилого дома эвакуировали семь человек.

В ДТП пострадали 19 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 19 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Пятеро пострадавших были велосипедистами, двое - пешеходами, а один управлял электросамокатом.

Вчера полиция задержала пятерых водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Составлено 177 протоколов о превышении скорости, пять - об агрессивном вождении, а всего вчера составлено 405 протоколов о нарушении правил дорожного движения.