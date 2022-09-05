От игрушечных машинок до бизнеса - FirstAuto

У большинства из нас был опыт покупки нового или подержанного автомобиля. «Мы здесь, чтобы поднять опыт продаж подержанных автомобилей на более высокий уровень. Мы считаем, что покупка автомобиля должна быть событием, вызывающим положительные эмоции. Самое большую гордость за вложенную энергию и отношение — это улыбка клиентов и мотивирующие отзывы», — говорит менеджер компании.

FirstAuto предлагает автомобили известных марок и моделей – BMW, Audi, Volvo. Также можно купить электромобили. В предложении компании до 80 автомобилей, 90% из которых BMW. В продаже доступны автомобили различной комплектации – от стандартной до индивидуальной комплектации.

FirstAuto находится в Тукуме, на улице Земитес 8А. Ознакомиться с предложением автомобилей можно на сайте компании firstauto.lv.

Так же компания ввела новые услуги - АВТОМОБИЛЬ С АУКЦИОНА И ЗАКАЗ АВТОМОБИЛЯ.С помощью сервиса АВТОМОБИЛЬ С АУКЦИОНА вы можете выбрать и заказать автомобиль на европейских аукционных площадках. FirstAuto обеспечит покупку автомобиля у проверенных партнеров по сотрудничеству на онлайн-аукционе и организует транспортировку автомобиля в Латвию. С помощью сервиса ЗАКАЗ АВТОМОБИЛЯ можно сообщить о желаемых критериях покупки автомобиля, комплектации, марке, модели. FirstAuto подберет наиболее подходящий автомобиль в соответствии с пожеланиями и потребностями клиента.

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Если вы заинтересованы в покупке автомобиля, звоните/пишите нам:

Наша электронная почта: info@firstauto.lv

Наш телефон: +371 25776665