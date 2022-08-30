За последние сутки выявлено 779 новых случаев Covid-19. Умерли 3 человека

Умершие входили в возрастную группу от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, двое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 674,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3783 лабораторных теста на Covid-19, 20,6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 316 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 463 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 897 957 человек, 5944 человека умерли.

Госпитализации

В минувшие сутки число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии сократилось с 209 до 204 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализировано 38 пациентов с Covid-19, выписан 41 человек.

У 89 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. У 79 человек среднетяжелое течение заболевания, десять человек находятся в тяжелом состоянии.