В Риге с 1 сентября увеличится количество рейсов Rīgas satiksme

С 1 сентября в рабочие дни будет увеличено количество рейсов на 1-м трамвайном, 3-м и 14-м троллейбусных маршрутах, а также на 22-м, 25-м, 37-м, 41-м и 53-м автобусных маршрутах.

С 3 сентября будет увеличено количество рейсов в выходные дни на 1-м трамвайном маршруте, а также на 15-м и 19-м троллейбусных маршрутах.

С окончанием пляжного сезона с 1 сентября автобус 30-го маршрута, как и ранее, будет курсировать только по будням, автобус номер 29 будет ходить по маршруту Межциемс - Вецмилгравис, также изменения будут внесены в 36-й автобусный маршрут по рабочим и выходным дням и в 31-й автобусный маршрут в выходные дни.