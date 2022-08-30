Ими гордится Латвия, а знает весь мир. Истории спортсменов из Даугавпилса

Жанна Цвечковская (справа) Фото: Ieva Čika/LETA

Денис Васильев - не первый, кто представлял Латвию в фигурном катании на международной арене, но первый, кто своим трудом и результатом стал ассоциироваться со страной в этом виде спорта. А бронза чемпионата Европы, завоёванная в Таллинне, стала первой серьёзной наградой для страны в этой дисциплине.

За плечами Дениса две олимпиады - Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022. Денис сейчас думает о процессе подготовки профессионального спортсмена и считает, что может быть очень полезен в этом. Тренер - это только часть большой команды.

"Во время пандемии был момент остановиться и понять, что я делаю и как. Поначалу боялся этой пустоты времени, но потом полюбил и осознал её ценность. Она позволила убрать лишнее и расставить приоритеты так, как мне хочется жить дальше и идти вперёд", - говорит Васильев.

Денис Васильев Фото: TOMS KALNINS/EPA

В мае 2000 года Юлия Вансович вышла в финал отборочного турнира в Ереване и обеспечила себе путёвку на Олимпийские игры в Сидней. Она стала первой, кто представлял независимую Латвию в шпаге.

Реакция Федерации: "Как? Неужели?". В Олимпийском комитете: "Кто такая?". Отбор проходил в мае, Олимпийские игры - в сентябре. Нужно в срочном порядке шить форму. По ускоренному варианту закупать экипировку, так как магазины уходили в отпуск.