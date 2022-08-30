Денис Васильев, Анастасия Григорьева, Жанна Цвечковская, Юлия Вансович - это спортсмены из Даугавпилса, которые стали первыми в Латвии. Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, этапы Кубка мира. На разных спортивных уровнях - они делали эти шаги первыми в Латвии в своих видах спорта. Их истории рассказывает "Чайка".
Ими гордится Латвия, а знает весь мир. Истории спортсменов из Даугавпилса
Анастасия Григорьева уже вписала своё имя в историю вольной борьбы Латвии. Без учёта кадетских и юниорских медалей, - это две бронзы чемпионатов мира, пять титулов чемпионки Европы и три Олимпиады - Лондон, Рио-де-Жанейро и Токио.
На каждую олимпиаду отбор для Насти проходил по-разному. В Лондон удалось попасть через последний отборочный турнир, к Рио путёвку обеспечили за год до старта, а Токио в этом плане - уникальная Олимпиада, перенесённая из-за пандемии на год. Но сомнений, что третья Олимпиада будет, у спортсменки не было.
В Токио Анастасия заняла пятое место и практически сразу объявила, что впереди Париж-2024. Спортсменка признаётся, что сообщила об этом не на эмоциях, а осознанно. По-прежнему главная мотивация - обещание, данное самой себе завоевать олимпийскую медаль.
"Возможно, Париж станет точкой в моей карьере, не хочу забегать вперёд, а вдруг будет прилив сил и порядок со здоровьем. На данный момент же потерплю до Парижа и возьму то, что моё по праву. Четвёртая олимпиада - это желание пройти путь без внутренних терзаний, что могла, а не сделала. В этом случае могу сказать, что использовала все возможности, чтобы осуществить свою мечту", - говорит Анастасия.
Сейчас Анастасия Григорьева - одна из самых узнаваемых профессиональных спортсменов Латвии, но она помнит первого тренера Любовь Копылову, без которой её карьера не состоялась бы.
Летом 2016 года стало известно, что латвийские гребцы из Даугавпилса Жанна Цвечковская и Эдуард Пупель получили wild card — специальное приглашение за особые заслуги, на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Они стали первыми в Латвии в этой дисциплине на паралимпиаде.
После Бразилии Жанна продолжила тренировки. Вместе с Эдуардом они успели съездить на чемпионат мира в США (2017 год - 6 место), но вскоре двойка распалась. Много времени занял поиск напарника. Параллельно Жанна тренировалась самостоятельно. Многие отказывались, потому что гребля - трудоёмкая работа. В итоге напарник нашёлся сам — бывший мотокроссмен Кристс Мицкевич. Кристс и Жанна проходили отбор и на Игры в Токио, но не получилось.
"Проблема в том, что Кристс из Риги. Он там тренируется, я здесь, а совместных тренировок практически нет. Из-за этого и не удалось квалифицироваться в Токио", - говорит Жанна.
Для Жанны главная мотивация - это собственное здоровье.
"Просто понимаю, что если не буду заниматься, то будет ухудшение здоровья, мне придётся ходить на костылях. Нужно развивать мышцы, а для этого нужно что-то делать, а просто так себя заставить делать зарядку сложно. По себе замечала, когда меньше тренируюсь, то сразу хуже и походка, и самочувствие", - говорит Жанна.
Денис Васильев - не первый, кто представлял Латвию в фигурном катании на международной арене, но первый, кто своим трудом и результатом стал ассоциироваться со страной в этом виде спорта. А бронза чемпионата Европы, завоёванная в Таллинне, стала первой серьёзной наградой для страны в этой дисциплине.
За плечами Дениса две олимпиады - Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022. Денис сейчас думает о процессе подготовки профессионального спортсмена и считает, что может быть очень полезен в этом. Тренер - это только часть большой команды.
"Во время пандемии был момент остановиться и понять, что я делаю и как. Поначалу боялся этой пустоты времени, но потом полюбил и осознал её ценность. Она позволила убрать лишнее и расставить приоритеты так, как мне хочется жить дальше и идти вперёд", - говорит Васильев.
В мае 2000 года Юлия Вансович вышла в финал отборочного турнира в Ереване и обеспечила себе путёвку на Олимпийские игры в Сидней. Она стала первой, кто представлял независимую Латвию в шпаге.
Реакция Федерации: "Как? Неужели?". В Олимпийском комитете: "Кто такая?". Отбор проходил в мае, Олимпийские игры - в сентябре. Нужно в срочном порядке шить форму. По ускоренному варианту закупать экипировку, так как магазины уходили в отпуск.
"Брали всё, что есть. Мне пришёл чехол оранжевого цвета, подозреваю, что его готовили для Голландии, которая не попала. Молили, чтобы костюм попал в размер. Нас обмеряли, но понимали, что когда всё пришлют, уже ничего не исправишь. Когда я надела и вышла, сказав, что всё в порядке, то все выдохнули", - вспоминает Юлия.
В Сиднее-2000 Юлия Вансович вошла в топ-16. Спортсменка попала в Олимпийский состав. Это - оплата поездок, сборов, медицины. К 25-ти годам впервые удалось получить профессиональный статус. Следующие четыре года было желание повторить. Активно участвовала на этапах Кубка мира, но к решающему отбору в Генте на Афины-2004, той уверенности, как в Ереване, не было, отмечает Юлия.
Ещё на этапе активной профессиональной карьеры Юлия Вансович тренировала ребят в спортшколе, где и продолжает свою работу. Несколько лет назад Юлия вышла на дорожку и выиграла чемпионат Латвии, что потом ей удавалось ещё не раз.
История о спортсменах из Даугавпилса, которыми гордится вся Латвия, создана в рамках совместного проекта "Чайки" и RUS TVNET - "Даугавпилс: лучше, чем в столице".
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