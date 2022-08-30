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Ими гордится Латвия, а знает весь мир. Истории спортсменов из Даугавпилса

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Ими гордится Латвия, а знает весь мир. Истории спортсменов из Даугавпилса
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Денис Васильев, Анастасия Григорьева, Жанна Цвечковская и Юлия Вансович
Денис Васильев, Анастасия Григорьева, Жанна Цвечковская и Юлия Вансович Фото: Deniss Vasiljevs Fan Club, Ирина Маскаленко, Сергей Кузнецов. Коллаж: chayka.lv

Денис Васильев, Анастасия Григорьева, Жанна Цвечковская, Юлия Вансович - это спортсмены из Даугавпилса, которые стали первыми в Латвии. Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, этапы Кубка мира. На разных спортивных уровнях - они делали эти шаги первыми в Латвии в своих видах спорта. Их истории рассказывает "Чайка".

Анастасия Григорьева уже вписала своё имя в историю вольной борьбы Латвии. Без учёта кадетских и юниорских медалей, - это две бронзы чемпионатов мира, пять титулов чемпионки Европы и три Олимпиады - Лондон, Рио-де-Жанейро и Токио.

На каждую олимпиаду отбор для Насти проходил по-разному. В Лондон удалось попасть через последний отборочный турнир, к Рио путёвку обеспечили за год до старта, а Токио в этом плане - уникальная Олимпиада, перенесённая из-за пандемии на год. Но сомнений, что третья Олимпиада будет, у спортсменки не было.

В Токио Анастасия заняла пятое место и практически сразу объявила, что впереди Париж-2024. Спортсменка признаётся, что сообщила об этом не на эмоциях, а осознанно. По-прежнему главная мотивация - обещание, данное самой себе завоевать олимпийскую медаль.

"Возможно, Париж станет точкой в моей карьере, не хочу забегать вперёд, а вдруг будет прилив сил и порядок со здоровьем. На данный момент же потерплю до Парижа и возьму то, что моё по праву. Четвёртая олимпиада - это желание пройти путь без внутренних терзаний, что могла, а не сделала. В этом случае могу сказать, что использовала все возможности, чтобы осуществить свою мечту", - говорит Анастасия.

Сейчас Анастасия Григорьева - одна из самых узнаваемых профессиональных спортсменов Латвии, но она помнит первого тренера Любовь Копылову, без которой её карьера не состоялась бы.

Анастасия Григорьева (справа)
Анастасия Григорьева (справа) Фото: Reuters/ScanPix

Летом 2016 года стало известно, что латвийские гребцы из Даугавпилса Жанна Цвечковская и Эдуард Пупель получили wild card — специальное приглашение за особые заслуги, на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Они стали первыми в Латвии в этой дисциплине на паралимпиаде.

После Бразилии Жанна продолжила тренировки. Вместе с Эдуардом они успели съездить на чемпионат мира в США (2017 год - 6 место), но вскоре двойка распалась. Много времени занял поиск напарника. Параллельно Жанна тренировалась самостоятельно. Многие отказывались, потому что гребля - трудоёмкая работа. В итоге напарник нашёлся сам — бывший мотокроссмен Кристс Мицкевич. Кристс и Жанна проходили отбор и на Игры в Токио, но не получилось.

"Проблема в том, что Кристс из Риги. Он там тренируется, я здесь, а совместных тренировок практически нет. Из-за этого и не удалось квалифицироваться в Токио", - говорит Жанна.

Для Жанны главная мотивация - это собственное здоровье.

"Просто понимаю, что если не буду заниматься, то будет ухудшение здоровья, мне придётся ходить на костылях. Нужно развивать мышцы, а для этого нужно что-то делать, а просто так себя заставить делать зарядку сложно. По себе замечала, когда меньше тренируюсь, то сразу хуже и походка, и самочувствие", - говорит Жанна.

Жанна Цвечковская (справа)
Жанна Цвечковская (справа) Фото: Ieva Čika/LETA

Денис Васильев - не первый, кто представлял Латвию в фигурном катании на международной арене, но первый, кто своим трудом и результатом стал ассоциироваться со страной в этом виде спорта. А бронза чемпионата Европы, завоёванная в Таллинне, стала первой серьёзной наградой для страны в этой дисциплине.

За плечами Дениса две олимпиады - Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022. Денис сейчас думает о процессе подготовки профессионального спортсмена и считает, что может быть очень полезен в этом. Тренер - это только часть большой команды.

"Во время пандемии был момент остановиться и понять, что я делаю и как. Поначалу боялся этой пустоты времени, но потом полюбил и осознал её ценность. Она позволила убрать лишнее и расставить приоритеты так, как мне хочется жить дальше и идти вперёд", - говорит Васильев.

Денис Васильев
Денис Васильев Фото: TOMS KALNINS/EPA

В мае 2000 года Юлия Вансович вышла в финал отборочного турнира в Ереване и обеспечила себе путёвку на Олимпийские игры в Сидней. Она стала первой, кто представлял независимую Латвию в шпаге.

Реакция Федерации: "Как? Неужели?". В Олимпийском комитете: "Кто такая?". Отбор проходил в мае, Олимпийские игры - в сентябре. Нужно в срочном порядке шить форму. По ускоренному варианту закупать экипировку, так как магазины уходили в отпуск.

"Брали всё, что есть. Мне пришёл чехол оранжевого цвета, подозреваю, что его готовили для Голландии, которая не попала. Молили, чтобы костюм попал в размер. Нас обмеряли, но понимали, что когда всё пришлют, уже ничего не исправишь. Когда я надела и вышла, сказав, что всё в порядке, то все выдохнули", - вспоминает Юлия.

В Сиднее-2000 Юлия Вансович вошла в топ-16. Спортсменка попала в Олимпийский состав. Это - оплата поездок, сборов, медицины. К 25-ти годам впервые удалось получить профессиональный статус. Следующие четыре года было желание повторить. Активно участвовала на этапах Кубка мира, но к решающему отбору в Генте на Афины-2004, той уверенности, как в Ереване, не было, отмечает Юлия.

Ещё на этапе активной профессиональной карьеры Юлия Вансович тренировала ребят в спортшколе, где и продолжает свою работу. Несколько лет назад Юлия вышла на дорожку и выиграла чемпионат Латвии, что потом ей удавалось ещё не раз.

История о спортсменах из Даугавпилса, которыми гордится вся Латвия, создана в рамках совместного проекта "Чайки" и RUS TVNET - "Даугавпилс: лучше, чем в столице".

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