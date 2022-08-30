ФОТО ⟩ Усик вернулся в Украину

Украинский боксёр сфотографировался на одном из пунктов пропуска на украино-польской границе.

"Родная, мы скучали…", - подписал фото украинский боксёр.

Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

35-летний Усик ни разу в профессиональной карьере не проигрывал. На его счету 20 побед (13 нокаутом). Следующим соперником Усика может стать чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по случаю прошедшего Дня Независимости наградил Усика орденом "За заслуги" I степени.