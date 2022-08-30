Правительство поддержало сегодня поправки к правилам, которые предусматривают усиленные проверки граждан России, Беларуси и Камеруна, въезжающих в Латвию.
Граждан России, Беларуси и Камеруна при въезде в Латвию ждут усиленные проверки
В условиях вторжения России на Украину МВД подчеркивает, что необходимо проводить усиленные проверки граждан России, въезжающих в Латвию, чтобы оценить, не будет ли въезд граждан соседней страны представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности.
В прошлом году гражданам России было выдано 11 087 виз. В период с 1 января по 24 февраля 2022 года было выдано 1448 виз, а с 25 февраля по 17 июня - 910 виз.
В связи с агрессией России против Украины с 25 февраля на неопределенный срок латвийские представительства за рубежом прекратили прием заявок на получение виз от граждан России. Визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, а также членам семей граждан ЕС, в случае тяжелой болезни или смерти родственников. Та же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.
Как указывает МВД, личный состав вооруженных сил России и других формирований причастен к боевым действиям на территории Украины, к контролю оккупированных территорий Украины или к оправданию этих действий. Эти граждане России приобретают военный опыт, совершая военные преступления против мирных жителей Украины. Работники и должностные лица других российских государственных и региональных учреждений также своей повседневной работой способствуют продолжению войны, развязанной Россией на Украине.
Кроме того, в условиях войны на Украине все более широкое распространение получают также огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, часть из которых попадает в нелегальный оборот на территории России и становится доступной для представителей российских ОПГ.
Пропаганда российских СМИ на протяжении длительного времени целенаправленно пропагандирует ненависть населения России к НАТО, Евросоюзу, соседним странам и людям, не поддерживающим внешнюю политику России.
МВД напоминает, что Беларусь оказывает поддержку российскому вторжению на Украину, позволяя российским вооруженным силам использовать свою территорию и воздушное пространство для подготовки и осуществления ударов. Между разведывательными службами и службами безопасности России и Беларуси существует тесное взаимодействие, проводятся совместные операции, а также активно используются граждане России и Беларуси для разведывательной деятельности.
Кроме того, Беларусь в прошлом году осуществила организацию массового притока иммигрантов через границу Латвии, Литвы и Польши, отрабатывая методы гибридной войны.
В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества заявлений на получение долгосрочных виз от граждан Камеруна в посольстве Латвии в Египте. В 2021 году количество отказов в выдаче виз непосредственно камерунским гражданам в посольстве значительно увеличилось - из 36 отказов в выдаче виз 33 отказа касались граждан Камеруна.
И в посольстве, и в консульском отделе МИД при легализации документов, выданных в Камеруне, часто обнаруживаются документы с видимыми признаками подделки. Это вызывает обоснованные подозрения в подлинности лиц, подавших эти документы, поэтому есть основания полагать, что въезд камерунских граждан может быть связан с угрозой национальной безопасности, общественному порядку и безопасности.
С учетом вышеизложенного правительство поддержало подготовленные МВД поправки к правилам, чтобы внести Беларусь и Камерун в список стран, включенных в приложение "Положения о странах, граждане которых подлежат дополнительным проверкам при выдаче визы или вида на жительство".
Дополнительно проверяться будут все граждане России, независимо от места жительства, которые желают въехать на территорию Латвии.
Правительство одобрило расторжение договора о трансграничном сотрудничестве с Беларусью
Правительство во вторник одобрило расторжение договора о трансграничном сотрудничестве с Беларусью в связи с тем, что она поддерживает начатую Россией войну против Украины.
Решением правительства в одностороннем порядке прекращено действие соглашения между правительствами Латвии и Беларуси об основных принципах трансграничного сотрудничества.
Как поясняет Министерство охраны среды и регионального развития, договор вступил в силу в 1998 году и определяет административно-территориальные единицы в Латвии, на которые распространяется его действие. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными органами власти.
С учетом того, что Россия начала военное вторжение в Украину, а Беларуси его поддержала, прекращение соглашения является частью контрмер, препятствующих агрессии. Как указывает VARAM, в соответствии с международным правом любая страна имеет право принимать меры против другой страны, нарушающей обязательства перед международным сообществом.
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