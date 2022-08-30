Граждан России, Беларуси и Камеруна при въезде в Латвию ждут усиленные проверки

Кроме того, в условиях войны на Украине все более широкое распространение получают также огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, часть из которых попадает в нелегальный оборот на территории России и становится доступной для представителей российских ОПГ.

Пропаганда российских СМИ на протяжении длительного времени целенаправленно пропагандирует ненависть населения России к НАТО, Евросоюзу, соседним странам и людям, не поддерживающим внешнюю политику России.

МВД напоминает, что Беларусь оказывает поддержку российскому вторжению на Украину, позволяя российским вооруженным силам использовать свою территорию и воздушное пространство для подготовки и осуществления ударов. Между разведывательными службами и службами безопасности России и Беларуси существует тесное взаимодействие, проводятся совместные операции, а также активно используются граждане России и Беларуси для разведывательной деятельности.

Кроме того, Беларусь в прошлом году осуществила организацию массового притока иммигрантов через границу Латвии, Литвы и Польши, отрабатывая методы гибридной войны.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества заявлений на получение долгосрочных виз от граждан Камеруна в посольстве Латвии в Египте. В 2021 году количество отказов в выдаче виз непосредственно камерунским гражданам в посольстве значительно увеличилось - из 36 отказов в выдаче виз 33 отказа касались граждан Камеруна.