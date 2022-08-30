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Обвинение запросило для журналиста Ивана Сафронова 24 года колонии

BBC News Русская служба
Обвинение запросило для журналиста Ивана Сафронова 24 года колонии
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BBC
Фото: BBC News

Обвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде попросило приговорить обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова к 24 годам колонии строгого режима.

Дело Сафронова

Сафронова арестовали по обвинению в госизмене в июле 2020 года - вскоре после того, как он перешел на работу в Роскосмос - там он занимал должность советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

До этого Сафронов почти десять лет работал специальным корреспондентом в "Коммерсанте", а затем - в "Ведомостях". Он входил в кремлевский пул журналистов, писал о российском оборонно-промышленном комплексе, космической промышленности, экспорте российского оружия и военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными партнерами.

ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам. О том, что именно вменяется Сафронову, следствие не сообщало. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите журналиста, ссылаясь на государственную тайну.

Как утверждается в обвинительном заключении, которое опубликовал "Проект" (в 2021 году был объявлен в России "нежелательной организацией"), журналист якобы передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также о российской военной кампании в Сирии.

Лариш в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке, а Воронин, который также был арестован по делу о госизмене, признался в суде, что оговорил Сафронова. По данным "Проекта", Воронину предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser ("дрочер" с немецкого), существование которого подтвердили в СВР.

Из обвинительного заключения также следует, что ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные, следователи не нашли. А информация, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, практически вся есть в открытом доступе (в СМИ и интернете), утверждает "Проект".

Сафронов вину не признал и от сделки со следствием отказался. Он убежден, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова по существу в апреле этого года.

Преследование адвокатов Сафронова

В апреле 2021 года в отношении одного из адвокатов Сафронова - главы правозащитной "Команды 29" Ивана Павлова (объявлен в России СМИ-"иноагентом") - возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования.

Следователи вменили Павлову два эпизода: то, что он передал СМИ постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что адвокат рассказал журналистам о появлении в деле секретного свидетеля.

Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Затем Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" по требованию прокуратуры, посчитавшей, что проект связан с чешской "нежелательной организацией". Вскоре "Команда 29" объявила о закрытии, а Павлов уехал из России.

Еще один адвокат Сафронова - Дмитрий Талантов - в конце июня 2022 года был заключен под стражу по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для уголовного дела о "фейках" стал его пост в "Фейсбуке" о действиях российских военных в украинских городах.

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