Обвинение запросило для журналиста Ивана Сафронова 24 года колонии

Лариш в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке, а Воронин, который также был арестован по делу о госизмене, признался в суде, что оговорил Сафронова. По данным "Проекта", Воронину предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser ("дрочер" с немецкого), существование которого подтвердили в СВР.

Из обвинительного заключения также следует, что ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные, следователи не нашли. А информация, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, практически вся есть в открытом доступе (в СМИ и интернете), утверждает "Проект".

Сафронов вину не признал и от сделки со следствием отказался. Он убежден, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова по существу в апреле этого года.

Преследование адвокатов Сафронова

В апреле 2021 года в отношении одного из адвокатов Сафронова - главы правозащитной "Команды 29" Ивана Павлова (объявлен в России СМИ-"иноагентом") - возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования.

Следователи вменили Павлову два эпизода: то, что он передал СМИ постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что адвокат рассказал журналистам о появлении в деле секретного свидетеля.

Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Затем Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" по требованию прокуратуры, посчитавшей, что проект связан с чешской "нежелательной организацией". Вскоре "Команда 29" объявила о закрытии, а Павлов уехал из России.