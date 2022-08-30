СМИ: Мбаппе встречается с трансгендерной моделью

По информации источника, 23-летний Мбаппе и Инес Рау встречаются уже несколько месяцев. Впервые их заметили вместе в мае на Каннском кинофестивале. Затем папарацци удалось сфотографировать пару во время отдыха на яхте.

Ни Мбаппе, ни Рау пока никак не комментировали эти слухи. Отметим, что 32-летняя Инес Рау известна на весь мир как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку мужского журнала Playboy.

Фотографии Инес украшали обложки таких журналов, как Luvre, Vogue и многих других. Она родилась в Париже и перенесла операцию по смене пола в 16 лет. После этого она не раскрывая того, что родилась мальчиком. Только в 24 года Инес решилась на откровение.

Килиан Мбаппе является нападающим "ПСЖ" и сборной Франции. В текущем сезоне Мбаппе провёл в составе парижан три матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.