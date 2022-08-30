26 августа этого года в 22 часа в Риге, на улице Ропажу у дома номер 138 (напротив торгового центра Akropole Alfa), автомобиль Honda сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть улицы Ропажу по регулируемому пешеходному переходу. С травмами велосипедист был доставлен в медучреждение.
На Югле машина сбила велосипедиста. Полиция ищет свидетелей
На Югле машина сбила велосипедиста. Полиция ищет свидетелей
Госполиция просит отозваться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую важную для следствия информацию, позвонив по номерам телефона 67086666 или 110.
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