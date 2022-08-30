На Югле машина сбила велосипедиста. Полиция ищет свидетелей

26 августа этого года в 22 часа в Риге, на улице Ропажу у дома номер 138 (напротив торгового центра Akropole Alfa), автомобиль Honda сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть улицы Ропажу по регулируемому пешеходному переходу. С травмами велосипедист был доставлен в медучреждение.