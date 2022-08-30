Накануне сентября: каким будет последний день лета?

Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +14...+19 градусов.

В Риге в среду временами возможен сильный дождь, температура воздуха составит около +15 градусов.

Как сообщалось, во вторник в Латвии закончилось метеорологическое лето, а в среду началась метеорологическая осень.

Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд, а ее начало приходится на первый из этих дней.

В прошлом году метеорологическая осень на Алуксненской и Видземской возвышенностях началась уже 18 августа, на западном побережье Курземе - 2 сентября, а в среднем по стране - 22 августа, или на пять дней раньше обычного.

В ближайшие дни в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха утром составит +7...+12 градусов, на побережье - до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+17 градусов, на юго-западе страны - до +19 градусов.

Галерея: Осень в Латвии