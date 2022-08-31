Готовиться к Рождеству предприятиям необходимо уже сейчас

Этот вид форс-мажора окажет существенное влияние на обработку груза перед отправкой и задержит его доставку в Латвию. Именно поэтому грузоперевозки следует заказывать уже в сентябре. Независимо от того, будет ли это ваше первое Рождество в качестве предпринимателя или десятое, мы рекомендуем всем действовать заранее, планируя перевозку грузов без лишних хлопот. С помощью платформы MyDello возможно сэкономить свое время и расходы на 15-20 %.

Совет 2: заблаговременно готовьтесь к Черной пятнице

Каждый год в последнюю пятницу ноября во многих странах проходят популярные распродажи Black Friday или Черная пятница, побуждая торговцев еще раньше готовиться к буму продаж. По многолетнему опыту специалистов по логистике, в ноябре наблюдается высокий спрос на авиаперевозки, поскольку это обеспечивает относительно быстрое время доставки – в этот период стоимость грузоперевозок может резко возрасти, поскольку предприятия “соревнуются” между собой за то, чтобы их грузы могли попасть на грузовые самолеты.

Совет 3: диверсифицируйте своих поставщиков

В свете вышесказанного США и Китай потенциально могут стать теми странами, которые смогут оказать значительное влияние на грузопотоки и сроки доставок. Почему это важно? Если в какой-либо из стран произойдут значимые события, у вас должна быть альтернатива – другое государство-член Европейского союза, откуда вы сможете заказать, например, рождественские лампочки или елки.

Фото: Publicitātes foto