Фанаты "Лиона" протестуют против зелёных бутс. Что?

Во время недавней домашней победы "Лиона" над "Труа" (4:1) болельщики развернули плакат, протестующий против использования зелёных бутс. Дублем в этом матче отметился бразилец Тете, но это не помогло игроку спастись от гнева преданных фанатов клуба.

Фанаты вывесили баннер, протестующий против использования зелёных бутс и сопроводили его текстом: Respectez Nos Traditions ("Уважайте наши традиции").

Кроме того, под раздачу от болельщиков "Лиона" попали ещё три игрока, ошибившиеся с выбором цвета - Карл Токо-Экамби, Ромен Фавр и Жефф Рен-Аделаид.

🚨 Lyon ultras are demanding players stop wearing green boots pic.twitter.com/vjNyXVUD9g — SPORTbible (@sportbible) August 28, 2022

Всё дело в том, что в зелёных цветах выступает "Сент-Этьен" - заклятый враг всех болельщиков "Лиона". По мнению болельщиков, цвета представляют команду во всех сферах жизни, и мысль о том, чтобы носить даже элемент одежды цвета соперника, для некоторых просто невыносима.

Бывший нападающий "Лиона" Сидней Гову отреагировал на поведение болельщиков и рассказал, что он играл в зелёных бутсах лишь в одном матче и надел их на три тренировки, после чего легенда "Лиона" Бернар Лякомб сказал ему выбросить их.

Забавно, что к протесту фанатов "Лиона" присоединились некоторые нейтральные болельщики. Они не имеют ничего против "Сент-Этьена", им просто не нравится, что зелёные бутсы сливаются с газоном.