Остапенко проиграла в первом же матче US Open

В первом раунде соревнований 25-летняя Остапенко проиграла китаянке Чжен Циньвэнь. Матч продолжался 2 часа 2 минуты и завершился победой 19-летней китаянки со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

По ходу встречи Чжен Циньвэнь, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, сделала 21 эйс и реализовала шесть из одиннадцати брейк-поинтов. На счету Остапенко (16 WTA) четыре подачи навылет и пять из десяти реализованных брейк-поинтов. Ранее теннисистки не встречались друг с другом.

Отметим, что китаянка установила рекорд сезона по числу эйсов в одном матче. Предыдущее достижение принадлежало ей же и составляло 19 подач навылет.

Таким образом, для Алёны Остапенко одиночный турнир завершён. Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг US Open, где её соперницей будет россиянка Анастасия Потапова.

Остапенко продолжит выступления на US Open в парном разряде, где в дуэте с украинкой Людмилой Киченок в первом раунде сыграет против венгерки Панны Удварди и словенки Тамары Зиданшек.

US Open-2022 продлится до 11 сентября. Действующей чемпионкой турнира является 19-летняя британка Эмма Радукану, а среди мужчин - россиянин Дмитрий Медведев.