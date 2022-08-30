Гражданин России в Старой Риге выбил стекло в машине из Украины, а потом напал на полицейского

В тот момент в салоне машины находился водитель, которому автомобиль был передан в пользование. В свою очередь владелица машины - гражданка Украины - в данный момент находится за границей.

Водитель автомобиля сразу же вызвал сотрудников Госполиции, которые, прибыв на место происшествия, задержали злоумышленника.

Полиция отмечает, что задержанный мужчина - подданный России, и сначала он отказывался предоставлять свои персональные данные. Более того, в момент задержания он находился в состоянии очевидного алкогольного опьянения, однако от проведения экспертизы отказался.

Подозреваемый был доставлен в участок Госполиции. В момент, когда сотрудник полиции зашел в помещение для задержанных, чтобы в целях безопасности забрать у задержанного шнурки от обуви и ремень, тот напал на полицейского, ударив кулаком.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс за нападение на представителя власти во время выполнения служебных обязанностей. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Кроме того, против мужчины начат административный процесс за сокрытие персональных данных.

В связи с выбитым стеклом автомобиля начата ведомственная проверка. Чтобы начать уголовный процесс, необходимо получить заявление от владелицы автомобиля. Кроме того, оцениваются возможные признаки преступления на почве ненависти. В данный момент задержанный утверждает, что произошедшего не помнит.

В понедельник, 29 августа, к мужчине была применена мера пресечения - заключение под стражу.