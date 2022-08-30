Главное за 30 августа ⟩ Полная отмена КОЗ, уникальная операция в Страдини и нападение пьяного гражданина РФ

Недавно стало известно, что у Потапа парализовало часть лица. Сам артист выехал из Украины еще до 24 февраля и до сих пор не был дома. Вчера, 29 августа, вышло интервью, в котором Настя Каменских рассказала о причине недуга Потапа.

Денис Васильев, Анастасия Григорьева, Жанна Цвечковская, Юлия Вансович - это спортсмены из Даугавпилса, которые стали первыми в Латвии. Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, этапы Кубка мира. На разных спортивных уровнях - они делали эти шаги первыми в Латвии в своих видах спорта. Их истории рассказывает "Чайка".

В этом году выросли расходы, которые родители планируют на подготовку детей к школе, свидетельствует опрос*. На подготовку одного ребенка к школе родители в среднем планируют потратить 101-200 евро, что больше, чем в прошлом году, когда чаще всего на эти цели планировалось 51-100 евро. Большинство родителей подтверждают, что подготовка ребенка к новому учебному году существенно влияет на семейный бюджет, и чаще всего на это указывают жители Латгале.

В 2002 году в сетке Первого канала появилось новое развлекательное музыкальное шоу "Фабрика звезд". Первый сезон мгновенно полюбился зрителям, во втором действительно родилось несколько знаковых артистов, таких как Юлия Савичева, Полина Гагарина, Лена Темникова. В третьем сезоне было много непонятного и трагичного, а вот четвертую "Фабрику звезд" можно назвать самой романтичной. Итак, вспоминаем почему...

Знакомства в 20 и в 40 лет кардинально отличаются. На это влияет не только возраст и уже сформировавшаяся личность, но и постоянно переменчивый и наполненный технологиями мир. Еще вчера люди писали друг другу письма от руки, а сегодня, чтобы обрести "любовь", достаточно провести пальцем влево или вправо в приложении Tinder.